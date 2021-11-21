Почему современные самолёты никогда не летают над Антарктидой Оглавление Почему Антарктида никому не принадлежит? Почему запрещено летать над Антарктидой Где летать, если Антарктида закрыта? Причин сразу несколько, и все они связаны с безопасностью тех, кто находится в небе 96055 96055 Фото © Shutterstock

Почему Антарктида никому не принадлежит?

1 декабря 1959 года, в разгар холодной войны, Антарктиду объявили демилитаризованной и бесполётной зоной. Мировое сообщество небезосновательно опасалось милитаризации шестого континента и превращения этой стратегически важной точки в ещё один театр холодной войны. К тому же период с 1 июля 1957 по декабрь 1958 года объявили Международным геофизическим годом (пик солнечной активности), то есть Антарктида стала важнейшим центром для исследователей всего мира. В 1961 году документ вступил в силу, и все примирились с мыслью о том, что втягивать пингвинов в противостояние с применением ядерного оружия — плохая идея.

Договор об отказе от использования Антарктики как поля боя подписали двенадцать стран, а вместо военных в зону вечных льдов отправили учёных. Кстати, США и Россия сохраняют за собой "основы для претензий", но не выдвигают их. Но постепенно появились новые соглашения. К примеру, Мадридский протокол по охране окружающей среды к Договору об Антарктике, Лондонская конвенция о сохранении тюленей Антарктики, а также Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики, заключённая в Канберре. К тому же в 1982-м эта территория получила статус безъядерной зоны, то есть атомоходам туда путь заказан, а на материке запрещено строить атомные энергоблоки. Только наука, никакой военной деятельности.

Почему запрещено летать над Антарктидой

Номинально воздушное пространство Антарктиды открыто для гражданских рейсов, но пилоты предпочитают облетать её стороной, делая это из соображений безопасности. Материк омывается Индийским, Атлантическим и Тихим океанами, к которым в 2000 году прибавился отдельно выделенный Южный океан. Взлётно-посадочные полосы там отсутствуют, и в случае форс-мажора воздушному судну будет просто некуда сесть. Но даже если допустить вероятность аварийной посадки, шанс на выживание пассажиров будет крайне мал — минимальная зарегистрированная температура на станции "Купол Фудзи" — −91 градус. Средняя температура чуть выше — зимой от −60 до −70, а летом от −25° до −45, поэтому шансы на выживание у пассажиров, летящих из Австралии в Южную Америку (такая трасса проходила бы как раз над Антарктидой), минимальны.

Японские антарктические станции. Фото © Wikipedia

Несколько лет назад пять частных компаний задумались над тем, чтобы построить в Антарктиде взлётно-посадочную полосу (ВПП) для гражданских самолётов. Там они могли бы приземляться в случае необходимости, но до практической реализации такого проекта дело так и не дошло. Конечно, техническая возможность провернуть такое есть — наука не стоит на месте, да и жить в условиях вечной мерзлоты научились не только полярники, но и люди без специальной подготовки.

Проблема в том, что обслуживание подобной инфраструктуры для предпринимателя обернётся приличными расходами. Даже на государственном уровне это серьёзные траты. Расходы на строительство ВПП в обычных условиях придётся умножить как минимум на два, а то и на три. Плюс обслуживание полосы в экстремальных условиях каждый год будет требовать значительных денежных вливаний — от одного до трёх миллиардов долларов в год.

У Австралии, кстати, есть проект по строительству ВПП протяжённостью 2700 метров, пригодной для посадки Airbus A330 и Boeing 787 Dreamliner, неподалёку от исследовательской станции "Дэвис". Но, во-первых, на реализацию амбициозного проекта потребуется несколько миллиардов долларов и около десяти лет интенсивной работы, во-вторых, учёные университета в Тасмании выступили против, аргументировав это тем, что подобные действия чреваты для экологии региона.

Да, на Земле Уилкса, в 65 километрах от полярной станции "Кейси", есть частный аэродром Уилкинс, открытый в 2008 году. В период с октября по март компания Skytraders отправляет самолёты по рейсу Тасмания — Антарктида. Но доступен он только учёным и участникам экспедиций, а стоянка дольше суток на этом аэродроме запрещена — есть риск, что самолёты намертво примёрзнут. Единственный способ посмотреть Антарктиду — туризм. Авиакомпании Новой Зеландии, Австралии, Аргентины и Чили устраивают экскурсионные полёты на вертолётах над Антарктидой. Хотите туда полететь? Готовьтесь выложить около 50 тыс. долларов (3 671 000 рублей) и пройти специальный курс выживания при отрицательных температурах.

Где летать, если Антарктида закрыта?

Экономические полёты над Антарктидой могут быть оправданны: самолётам не придётся делать огромный крюк, и на одном топливе авиакомпании смогут сэкономить миллиарды долларов. Но проблема в том, что полёт и поведение техники (и людей) над самой холодной точкой планеты вообще не изучены до конца. Противообледенительная жидкость, которой обрабатывают самолёт перед полётом, замерзает при -60 градусах, а над Антарктидой такая температура почти постоянно, что исключает саму возможность полёта там девять месяцев в году. Как поведёт себя огромный авиалайнер на высоте 10 тыс. метров, неизвестно, и, разумеется, никто не рискует проверять это на собственных пассажирах.

Другая опасность — размеры Антарктиды и её секреты. Это место является одним из источников электромагнитных аномалий: у полярников частенько ломаются спутниковые системы связи, навигаторы и другая электроника. Если подобное произойдёт с самолётом, то пилоты просто заблудятся. Кстати, потеряться они могут и по другой причине — из-за того, что вокруг всё белое. Постоянное присутствие белого цвета вокруг, по данным американских и канадских медиков, может вызывать дезориентацию и "нелепые бытовые ошибки". Последние могут быть безобидными, когда речь идёт об обычной зимней депрессии, но в случае с пилотированием авиалайнера, внутри которого две-три сотни пассажиров, это совершенно другое дело.

Типичный пейзаж Антарктиды. Фото © Wikipedia

Последняя и самая главная сложность — это отсутствие навигации. Пилоты при полётах через Антарктиду вынуждены опираться только на спутниковые системы навигации, но они из-за постоянных электромагнитных колебаний могут выйти из строя. Диспетчеры не в состоянии отслеживать гражданские самолёты в самой опасной точке Южного полушария, поэтому любой полёт в Антарктику — это, скорее всего, путешествие в один конец.