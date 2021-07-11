Антарктида – космопорт Земли: Почему в США считают, что не справятся с обитателями ледяного континента Почему NASA молчит об аномалиях ледяного континента, а основатель ресурса WikiLeaks Джулиан Ассанж за несколько дней до начала его преследования обещал опубликовать данные об НЛО в этом регионе. 10 июля, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

В годы Второй мировой войны интерес к Антарктиде подстегнули нацисты. Что искали они на ее ледяных просторах, до сих пор неизвестно, однако сразу после того, как архивы Гитлера попали в руки США, американцы отправили в Антарктику огромную флотилию. Операция называлась «Высокий прыжок» – Highjump. Тогда к южному континенту были направлены 10 военных кораблей в сопровождении двух ледоколов и подводной лодки SS-408 «Сеннет». На борту трех кораблей находились самолеты, а всего в экспедиции принимало участие 4700 человек. Военные США до сих пор не могут или не хотят объяснить, какими причинами была вызвана необходимость столько масштабной операции в Антарктике сразу после окончания Второй мировой войны. Что это было? Поиски нацистов? Стремление застолбить за собой участок континента? Поиски урана? Или же «командировка» была вызвана еще более серьезными причинами?

Вы удивитесь, но уже в 1947 году пугающие результаты американской экспедиции были обнародованы чилийский журналистом Ли ван Атта, сотрудником газеты El Mercurio в Сантьяго. Статья называлась «Почему адмирал Бёрд прервал экспедицию в Антарктиду». В ней говорилось, что такое решение адмирал принял для того, чтобы США могли как можно быстрее защитить себя от новой угрозы – летательных аппаратов, которые могут напасть на страну со стороны полюса.

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«Я должен предупредить моих соотечественников, – сказал адмирал, – что время, когда США могли чувствовать себя в безопасности, закончилось». Странные откровения американского вояки, не правда ли?

Стоит добавить, что во время экспедиции по официальным данным погибли 4 человека – три члена экипажа самолета и один моряк. Причем тела авиаторов так никогда и не были привезены на родину. Официально – их ищут до сих пор. Что на самом деле случилось с ними в Антарктиде, навсегда останется тайной.

По неофициальным данным эскадра не досчиталась 1 корабля, 6 самолётов и 68 человек. Доподлинно известны два факта – американцы в самом деле стреляли из пушек, а во время похода с флагмана была перехвачена радиограмма. «Они нас атакуют. Несем большие потери». Ходит и еще одна фраза, приписываемая адмиралу – что у берегов Антарктиды они столкнулись с таким противником, одолеть которого американцы были не способны. Любопытно, что министр обороны Джеймс Форрестол, которому Бёрд доложил о результатах экспедиции, вскоре попал в психиатрическую клинику, а потом выбросился из окна с 16 этажа.

«Стражи Антарктиды»

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Южный континент никогда не был добр к человеку. Сколько людей навсегда остались во льдах, знает только Бог. В 1912 году в снегах сгинула экспедиция Роберта Скотта, причем один из ее членов – Лоуренс Отс просто «ушел в ночь» от платки, чтобы никогда не вернуться. По некоторым данным была в этой экспедиции еще одна загадка – однажды, когда люди Скотта уже готовились к гибели от голода, ночью у палатки таинственным образом появились продукты – мясные консервы и... замороженные абрикосы. Это позволило Скотту и его людям протянуть еще немного, но от гибели не спасло.

В 1914 году у берегов острова Макккуори бесследно исчезло судно «Индевер», на борту которого находились экипаж и 21 австралийский зимовщик. С 1957 по 1961 год в Антарктике разбились три американских самолета, погибли 12 человек. Во время небывалого урагана на станции «Мирный» в 1960-м году погибли 8 членов советской экспедиции». В 1965 году без вести пропал американский геофизик Карл Диш. В 1965 году у станции «Холли Бэй» исчезли трое англичан. В 1966 году разбился самолет США, погибли еще 6 человек.

Но самой необычной считают советскую экспедицию к южному магнитному полюсу, которая состоялась в 1961 году. Из нее вернулось только два человека. Один из них, полярник Юрий Коршунов, рассказал, что причиной гибели товарищей стали «стражи Антарктиды». Они представляли из себя плазменные образования – большие светящиеся шары. Они изменяли форму, вытягивались змеей. Приближаясь к полярникам, они окутывали их светящимся облаком и убивали.

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По словам Коршунова, все началось на Южном магнитном полюсе. Ночью Коршунов встал, вышел из палатки и увидел один из плазмоидов в трехстах метрах от себя. На его крик из палатки выскочили другие члены экспедиции, а фотограф Александр Городецкий подошел к объекту слишком близко. Когда вытянувшийся объект обвил полярника, тот вскрикнул, выронил камеру. Его товарищи открыли стрельбу. У погибшего полярника оказалось обожжено тело, а одежа превратилась в лохмотья. Связаться с базой на «Мирном» экспедиция не смогла — в эфире были только помехи. В течение двух суток при таких же обстоятельствах погибли еще три человека – Кустов, Борисов и Скобелев, на «Мирный» вернулись только двое. Они сразу же рассказали обо всем товарищам.

У советских полярников была версия, что то же самое случилось в 1962 году с американской экспедицией на Южный магнитный плюс. Полярники вернулись живыми, но на одном вездеходе и на грани помешательства. В 1966 году физик из США Рой Кристофер высказал предположение, что сгустки плазмы могут охранять кого-то в Антарктиде. Того, кто уже давно там обосновался. И кто же это?

Ответить на этот вопрос поможет история крушения самолета Ил-14, произошедшая в 1979 году. Тогда самолет под управлением летчика Владимира Заварзина взлетел с аэродрома станции «Молодежная», но столкнулся с чем-то в воздухе и упал. Единственным выжившим в авиакатастрофе оказался штурман экипажа Александр Костиков. После выздоровления Костикова заставили подписать документ о неразглашении подробностей катастрофы, и только через 20 лет он узнал, что эксперты всерьез считали – грузовой самолет столкнулся с НЛО.

Непризнанная тайна

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Антарктида действительно покрыта сетью явно техногенных объектов, объяснить которые никто не хочет и даже не собирается. Их поисками заняты лишь энтузиасты-уфологи. Они просматривают фотоснимки ресурса Google Earth и отыскивают объекты, которые отличаются поразительной симметричностью. На некоторых снимках отчетливо видны космические корабли. Например в точке с координатами 54°39'44.6"S 36°11'42.5"W можно обнаружить неизвестный огромный объект, явно упавший с неба и скатившийся со снежной горы. Что это? Торпеда? Корабль? Ракета? Нет ответа. По координатам 75°0'46.98"S 0°4'52.71"E можно обнаружить целый город, заметенный снегом. Чей он? Может быть это останки инопланетной станции? Или свидетельство того, что прежние земные цивилизации сотни тысяч лет назад исследовали континент?

В точке с координатами 66°33'02.9"S 99°50'37.0"E отчетливо видны «ворота в Аид», а рядом – очертания огромного черного купола. Любопытно, что со временем аномалии исчезают и появляются в других местах. Исследователи уверены, что в 2019 году на склоне горы Шеклтона разбился НЛО. Он и сейчас находится там, его край торчит надо льдами на высоту в 13 метров.

Треугольный космический корабль размерами 40 на 40 метров был найден в точке 74°18'52.37"S 9°27'18.32"W. А корабль челночного типа длиной в 45 метров был обнаружен в точке 74°47'54.86"S 110°33'38.27"W. Вы можете возразить, что в Антарктиде слишком много «тарелочек», однако факт остается фактом – Антарктида действительно притягивает космические тела, входящие в земную атмосферу.

Еще больше конспирологов волнуют огромные пирамиды явно искусственного происхождения. Например, в точке 79°58'38.1"S 81°57'44.4"W можно увидеть огромную каменную пирамиду, освободившуюся ото льда, но есть и другие – более мелкие и не только каменные, но и ледяные. Кто и зачем их возводит — еще одна невыясненная загадка.

Любопытно, что начиная с начала 1970-х годов и по сей день NASA постоянно мониторит Антарктиду, причем ведутся глубинные исследования континента. В печать просачиваются только нейтральные данные и нет никаких ответов на вопросы об НЛО и присутствии на континенте иных форм жизни.

Еще один секрет Ассанжа

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Любопытно, что владельцу скандально ресурса WikiLeaks Джулиану Ассанжу приписывают, что он буквально за несколько дней до начала преследования обещал опубликовать данные об инциденте с НЛО, который произошел 10 июня 2004 года. Якобы в этот день ПВО США зафиксировало флотилию объектов, которые стартовали со дна моря у берегов Антарктиды. Несколько десятков НЛО направились в сторону побережья Мексики. Министерство обороны США привело в боевую готовность ПВО и подняло в воздух истребители. Однако НЛО, не долетев до суши, снова «нырнули» в океан.

Ассанж обещал предать огласке и случаи столкновения кораблей с неопознанными объектами. Чаще всего крушения судов происходили в момент старта НЛО из воды. Но как вы понимаете, сенсация не состоялась.

Ассанжа сначала обвинили в сексуальных домогательствах, но позже обвинения были сняты. Сейчас он под арестом, его обвиняют в нарушениях закона по 17 пунктам, в том числе во взломе компьютерных сетей правительства США и в подстрекательстве к выдаче секретной информации. Возможно, США действительно есть что скрывать, в том числе и о тайнах Антарктиды.

Авторы Александр Лаврентьев