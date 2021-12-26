НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Член СПЧ Асмолов призвал прекратить обучение девятилетней студентки-вундеркинда в МГУ

По его мнению, это вредит психологическому здоровью девочки и позитивному эмоциональному климату в её семье.

26 декабря, 11:22
<p>Алиса Теплякова © Фото предоставлено Лайфу</p>

Алиса Теплякова © Фото предоставлено Лайфу

Девятилетней студентке-вундеркинду Алисе Тепляковой рекомендовано приостановить обучение на психологическом факультете в МГУ. Письмо с данным предложением направил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Александр Асмолов.

По его мнению, обучение девочки в высшей школе вредит её психологическому здоровью и позитивному эмоциональному климату в её семье. Также в письме отмечается, что прекращение образовательного процесса поможет предотвратить психотравматические последствия, которые могут возникнуть в ходе данного эксперимента.

"В целях избежания риска буллинга в СМИ всех участников образовательного процесса, а также для соблюдения конвенции по правам ребёнка, прошу вас, коллеги, выйти с предложением в государственные органы, наделённые полномочиями для приостановки опасного социально-психологического эксперимента по обучению в высшей школе Алисы Тепляковой",говорится в письме Амирова председателю Совета по развитию гражданского общества и правам человека, сообщает РИА "Новости".

"Семь человек мучают ребёнка более часа": Отец девятилетней студентки-вундеркинда из МГУ изложил свою версию громкого скандала

"Семь человек мучают ребёнка более часа": Отец девятилетней студентки-вундеркинда из МГУ изложил свою версию громкого скандала

Ранее Лайф писал, что в МГУ произошёл скандал. Отец Алисы напал на завкафедрой. В пресс-службе психфака рассказали, что мужчина попытался прорваться на факультет, начал кричать. Силами охраны и сотрудников его удалось задержать. Также утверждалось, что отец девочки угрожал сотрудникам и преподавателям, пришлось даже вызвать полицию. Позже мужчина объяснил свои действия. По его словам, всё произошло из-за нарушения процедуры экзамена, о которой родители якобы договаривались заранее.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1