Член СПЧ Асмолов призвал прекратить обучение девятилетней студентки-вундеркинда в МГУ
По его мнению, это вредит психологическому здоровью девочки и позитивному эмоциональному климату в её семье.
Алиса Теплякова © Фото предоставлено Лайфу
Девятилетней студентке-вундеркинду Алисе Тепляковой рекомендовано приостановить обучение на психологическом факультете в МГУ. Письмо с данным предложением направил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Александр Асмолов.
По его мнению, обучение девочки в высшей школе вредит её психологическому здоровью и позитивному эмоциональному климату в её семье. Также в письме отмечается, что прекращение образовательного процесса поможет предотвратить психотравматические последствия, которые могут возникнуть в ходе данного эксперимента.
"В целях избежания риска буллинга в СМИ всех участников образовательного процесса, а также для соблюдения конвенции по правам ребёнка, прошу вас, коллеги, выйти с предложением в государственные органы, наделённые полномочиями для приостановки опасного социально-психологического эксперимента по обучению в высшей школе Алисы Тепляковой", — говорится в письме Амирова председателю Совета по развитию гражданского общества и правам человека, сообщает РИА "Новости".
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Ранее Лайф писал, что в МГУ произошёл скандал. Отец Алисы напал на завкафедрой. В пресс-службе психфака рассказали, что мужчина попытался прорваться на факультет, начал кричать. Силами охраны и сотрудников его удалось задержать. Также утверждалось, что отец девочки угрожал сотрудникам и преподавателям, пришлось даже вызвать полицию. Позже мужчина объяснил свои действия. По его словам, всё произошло из-за нарушения процедуры экзамена, о которой родители якобы договаривались заранее.
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