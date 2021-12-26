Член СПЧ Асмолов призвал прекратить обучение девятилетней студентки-вундеркинда в МГУ

Девятилетней студентке-вундеркинду Алисе Тепляковой рекомендовано приостановить обучение на психологическом факультете в МГУ. Письмо с данным предложением направил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Александр Асмолов.

По его мнению, обучение девочки в высшей школе вредит её психологическому здоровью и позитивному эмоциональному климату в её семье. Также в письме отмечается, что прекращение образовательного процесса поможет предотвратить психотравматические последствия, которые могут возникнуть в ходе данного эксперимента.

"В целях избежания риска буллинга в СМИ всех участников образовательного процесса, а также для соблюдения конвенции по правам ребёнка, прошу вас, коллеги, выйти с предложением в государственные органы, наделённые полномочиями для приостановки опасного социально-психологического эксперимента по обучению в высшей школе Алисы Тепляковой", — говорится в письме Амирова председателю Совета по развитию гражданского общества и правам человека, сообщает РИА "Новости".