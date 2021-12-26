Игорь Матвиенко высказался о скандалах с домогательствами в шоу-бизнесе

Игорь Матвиенко объяснил причины харассмента в России. © LIFE

С 60–70-х годов тема секса стала одной из самых рекламируемых, она проникла в кино, литературу, на телеэкраны и даже на концерты классической музыки. Сексуальная свобода привела к тому, что случаются истории, когда актрисы обвиняют коллег или продюсеров мужского пола в харассменте, считает композитор Игорь Матвиенко.

"Все эротические ролики, вся реклама построена на этом. И что вы хотите в результате получить? Причём это тоже было вчера, потому что сейчас мы уже перешли в новую стадию — не мы, весь мир. Транс и прочее. Это уже становится трендом, и понятно, что это будет новым пиаром. Я думаю, скоро это закончится тем, что мужчина и женщина — это будет какой-то атавизм. То есть это будет неправильно, будет наказуемо, когда мужчина с женщиной встречаются", — сказал продюсер в новом выпуске шоу "Дайте сказать".

Матвиенко отметил, что истории с харассментом неоднозначны. Не всегда можно доказать, что девушка говорит правду и что, если связь и была, в тот момент она действительно была против и сказала об этом.

"Но я согласен, что у нас (в России. — Прим. Лайфа) девушки находятся в более уязвимом положении. С одной стороны, это очень хорошо, что у нас такое патриархальное общество, но с другой стороны — плохо", — отметил композитор.

В новом выпуске шоу "Дайте сказать" Игорь Матвиенко также отметил, что сейчас сильнее всего влияет на молодёжь, вовлекает ли музыка детей в деструктивную среду и реально ли сделать из обычных школьников профессиональных артистов. Смотрите по ссылке.