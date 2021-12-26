Второе массовое ДТП за день произошло на трассе в Башкирии
Информация о погибших и пострадавших не поступала, причина аварии выясняется.
Вторая за день массовая авария в Башкирии. Фото © ГИБДД Башкирии
В Башкирии второе массовое ДТП за день произошло на федеральной трассе Уфа – Оренбург в Мелеузовском районе на 191-м километре, на этот раз никто не пострадал. Участниками аварии стали 11 автомобилей, сообщает УГИБДД по республике.
"На месте происшествия работает полиция и другие службы. Известно, что участники аварии направлялись в Уфу со стороны Оренбурга", — рассказали в региональном УГИБДД.
Вторая за день массовая авария в Башкирии. Фото © ГИБДД Башкирии
Сегодня на республику обрушилась метель. В ГИБДД рекомендуют водителям воздержаться от поездок, а на дорогах снизить скорость, увеличить дистанцию и быть осторожными. Движение для пассажирских автобусов, грузовых автомобилей, маршрутных такси, легковых такси ограничено на нескольких участках трассы Р24, а также на участке трассы М7 "Волга". Сегодня на трассе Уфа – Оренбург в массовом ДТП с 15 авто в Башкирии погиб один человек.
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