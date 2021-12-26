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Второе массовое ДТП за день произошло на трассе в Башкирии

Информация о погибших и пострадавших не поступала, причина аварии выясняется.

26 декабря, 11:48
<p>Вторая за день массовая авария в Башкирии. Фото © ГИБДД Башкирии</p>

Вторая за день массовая авария в Башкирии. Фото © ГИБДД Башкирии

В Башкирии второе массовое ДТП за день произошло на федеральной трассе Уфа – Оренбург в Мелеузовском районе на 191-м километре, на этот раз никто не пострадал. Участниками аварии стали 11 автомобилей, сообщает УГИБДД по республике.

"На месте происшествия работает полиция и другие службы. Известно, что участники аварии направлялись в Уфу со стороны Оренбурга", — рассказали в региональном УГИБДД.

Вторая за день массовая авария в Башкирии. Фото © ГИБДД Башкирии

Вторая за день массовая авария в Башкирии. Фото © ГИБДД Башкирии

Сегодня на республику обрушилась метель. В ГИБДД рекомендуют водителям воздержаться от поездок, а на дорогах снизить скорость, увеличить дистанцию и быть осторожными. Движение для пассажирских автобусов, грузовых автомобилей, маршрутных такси, легковых такси ограничено на нескольких участках трассы Р24, а также на участке трассы М7 "Волга". Сегодня на трассе Уфа – Оренбург в массовом ДТП с 15 авто в Башкирии погиб один человек.

Больше 30 машин оказались в снежном плену на трассе М5 в Башкирии

Больше 30 машин оказались в снежном плену на трассе М5 в Башкирии

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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