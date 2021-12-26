Второе массовое ДТП за день произошло на трассе в Башкирии

В Башкирии второе массовое ДТП за день произошло на федеральной трассе Уфа – Оренбург в Мелеузовском районе на 191-м километре, на этот раз никто не пострадал. Участниками аварии стали 11 автомобилей, сообщает УГИБДД по республике.

"На месте происшествия работает полиция и другие службы. Известно, что участники аварии направлялись в Уфу со стороны Оренбурга", — рассказали в региональном УГИБДД.

Сегодня на республику обрушилась метель. В ГИБДД рекомендуют водителям воздержаться от поездок, а на дорогах снизить скорость, увеличить дистанцию и быть осторожными. Движение для пассажирских автобусов, грузовых автомобилей, маршрутных такси, легковых такси ограничено на нескольких участках трассы Р24, а также на участке трассы М7 "Волга". Сегодня на трассе Уфа – Оренбург в массовом ДТП с 15 авто в Башкирии погиб один человек.