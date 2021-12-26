Путин: НАТО припёрло нас к такой линии, что дальше двигаться некуда
Он пояснил, что предложение Москвы по гарантиям безопасности максимально понятное и открытое.
© ТАСС / Никольский Алексей
Президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" объяснил, для чего Россия представила проект договора с НАТО о гарантиях безопасности. По словам главы государства, альянс не оставил нашей стране выбора.
"Дело в том, что нам некуда уже отходить. Они же нас припёрли к такой линии, что нам дальше двигаться некуда! Ну я же уже говорил: поставят ракетные системы на Украину — четыре-пять минут подлётного времени до Москвы. Ну, куда же нам теперь двигаться-то? Просто они довели нас до такого состояния, что мы должны им сказать: "Остановитесь!" — подчеркнул Путин.
По словам президента, сегодня Россия опасается того, что западные страны будут бесконечно твердить о необходимости переговоров, но при этом не делать ничего, кроме как накачивать Украину современным вооружением. Путин добавил, что предложение Москвы открытое, понятное и ясно отражает цели, которые преследует Россия.
"Это ставит всех участников этого процесса в определённые рамки. Но для нас цель только одна: достичь договорённостей, которые обеспечили бы и сегодня, и в долгосрочной перспективе безопасность России и её граждан", — добавил глава государства.
Напомним, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности 15 декабря. Во внешнеполитическом ведомстве рассчитывают, что на основе этих документов США "в самое ближайшее время вступят в серьёзные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу". В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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