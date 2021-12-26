Путин: НАТО припёрло нас к такой линии, что дальше двигаться некуда

Президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" объяснил, для чего Россия представила проект договора с НАТО о гарантиях безопасности. По словам главы государства, альянс не оставил нашей стране выбора.

"Дело в том, что нам некуда уже отходить. Они же нас припёрли к такой линии, что нам дальше двигаться некуда! Ну я же уже говорил: поставят ракетные системы на Украину — четыре-пять минут подлётного времени до Москвы. Ну, куда же нам теперь двигаться-то? Просто они довели нас до такого состояния, что мы должны им сказать: "Остановитесь!" — подчеркнул Путин.

По словам президента, сегодня Россия опасается того, что западные страны будут бесконечно твердить о необходимости переговоров, но при этом не делать ничего, кроме как накачивать Украину современным вооружением. Путин добавил, что предложение Москвы открытое, понятное и ясно отражает цели, которые преследует Россия.