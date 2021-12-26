Путин признался, что сам выбирает подарки внукам на Новый год
Ранее его пресс-секретарь рассказал, что в этом году глава государства традиционно отметит праздник с близкими.
© ТАСС / Метцель Михаил
Президент России старается сам выбирать подарки своим внукам на Новый год. В этом он признался в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин".
"Я, к сожалению, не хожу по магазинам. Но есть сейчас возможность другими способами что-то выбрать, и я стараюсь это делать сам и надеюсь, что им понравится", — сказал Путин.
Как ранее отметил пресс-секретарь российского лидера, Владимир Путин планирует встретить Новый год в компании родных и близких.
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