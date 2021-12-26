НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин признался, что сам выбирает подарки внукам на Новый год

Ранее его пресс-секретарь рассказал, что в этом году глава государства традиционно отметит праздник с близкими.

26 декабря, 12:07
<p>© ТАСС / Метцель Михаил</p>

© ТАСС / Метцель Михаил

Президент России старается сам выбирать подарки своим внукам на Новый год. В этом он признался в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин".

"Я, к сожалению, не хожу по магазинам. Но есть сейчас возможность другими способами что-то выбрать, и я стараюсь это делать сам и надеюсь, что им понравится", — сказал Путин.

Как ранее отметил пресс-секретарь российского лидера, Владимир Путин планирует встретить Новый год в компании родных и близких.

Ставропольская школьница по приглашению Путина посетила ледовое шоу "Лебединое озеро"

Ставропольская школьница по приглашению Путина посетила ледовое шоу "Лебединое озеро"

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1