Путин признался, что сам выбирает подарки внукам на Новый год

Президент России старается сам выбирать подарки своим внукам на Новый год. В этом он признался в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин".

"Я, к сожалению, не хожу по магазинам. Но есть сейчас возможность другими способами что-то выбрать, и я стараюсь это делать сам и надеюсь, что им понравится", — сказал Путин.