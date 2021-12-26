Песков выразил надежду, что испытания "Циркона" окажут влияние на Запад
Несколько дней назад российские военные провели успешный залповый пуск гиперзвуковых ракет.
© ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Испытание Россией гиперзвуковой ракеты "Циркон" должно стать для Запада убеждающим фактором. Об этом в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Ну, будем надеяться, ноты, таким образом, становятся более убедительными", — сказал Песков.
Напомним, что утром 24 декабря российские военные впервые провели залповый пуск гиперзвуковых ракет "Циркон". Как отметил президент России Владимир Путин, успешный запуск является существенным шагом в повышении обороноспособности страны.
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