Песков выразил надежду, что испытания "Циркона" окажут влияние на Запад

Испытание Россией гиперзвуковой ракеты "Циркон" должно стать для Запада убеждающим фактором. Об этом в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Ну, будем надеяться, ноты, таким образом, становятся более убедительными", — сказал Песков.