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Песков выразил надежду, что испытания "Циркона" окажут влияние на Запад

Несколько дней назад российские военные провели успешный залповый пуск гиперзвуковых ракет.

26 декабря, 12:03
<p>© ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ</p>

© ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Испытание Россией гиперзвуковой ракеты "Циркон" должно стать для Запада убеждающим фактором. Об этом в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Ну, будем надеяться, ноты, таким образом, становятся более убедительными", — сказал Песков.

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Напомним, что утром 24 декабря российские военные впервые провели залповый пуск гиперзвуковых ракет "Циркон". Как отметил президент России Владимир Путин, успешный запуск является существенным шагом в повышении обороноспособности страны.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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