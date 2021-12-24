Путин сообщил об успешном залповом пуске ракет "Циркон"

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что утром 24 декабря российские военные впервые провели залповый пуск гиперзвуковых ракет "Циркон".

"Сегодня ночью, точнее, под утро, проведён залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон". Испытания проведены успешно, безупречно. Это существенный шаг в повышении обороноспособности России", — отметил глава государства на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.

Путин попросил передать поздравления коллективам, которые работали над "Цирконом", поблагодарить их за результат.