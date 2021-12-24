В Москве пациент развёл врача на 275 тысяч рублей, пообещав подарить "лексус"
Остеопат поверил лестным похвалам и стал ждать машину — её якобы везли из Питера. Ему требовалось оплатить лишь страховку. Когда специалист догадался, что его обманули, мошенник пропал.
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В Москве врач-остеопат заплатил 275 тысяч за страховку автомобиля, который ему якобы собирался подарить пациент. Об этом сообщает SHOT.
Подрабатывающий остеопатом в московской частной клинике 40-летний судмедэксперт провёл сеанс терапии с неким Кареном Карапетяном. В ответ на замечательный сервис и профессионализм мужчина пообещал подарить врачу автомобиль Lexus LX, который пригонят из Санкт-Петербурга в течение двух дней. Однако мужчина попросил врача оплатить страховку в размере 275 тысяч рублей. Доктор согласился.
Затем мошенник сообщил, что забрать подарок можно в отделе ТО, однако машину нужно поставить на учёт. Карен предложил зарегистрировать машину самостоятельно, что стоило бы врачу дополнительных 70 тысяч рублей. Тогда судмедэксперт приметил неладное и обратился в полицию.
Сейчас "дарителя" разыскивают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье мошенник с "Авито" украл у майнеров почти 1,2 миллиона рублей. В разговорах с потерпевшими он притворялся и продавцом, и покупателем. Теперь афериста ищет полиция.
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