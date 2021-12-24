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В Москве пациент развёл врача на 275 тысяч рублей, пообещав подарить "лексус"

Остеопат поверил лестным похвалам и стал ждать машину — её якобы везли из Питера. Ему требовалось оплатить лишь страховку. Когда специалист догадался, что его обманули, мошенник пропал.

24 декабря, 14:10

Фото © Shutterstock

В Москве врач-остеопат заплатил 275 тысяч за страховку автомобиля, который ему якобы собирался подарить пациент. Об этом сообщает SHOT.

Подрабатывающий остеопатом в московской частной клинике 40-летний судмедэксперт провёл сеанс терапии с неким Кареном Карапетяном. В ответ на замечательный сервис и профессионализм мужчина пообещал подарить врачу автомобиль Lexus LX, который пригонят из Санкт-Петербурга в течение двух дней. Однако мужчина попросил врача оплатить страховку в размере 275 тысяч рублей. Доктор согласился.

Затем мошенник сообщил, что забрать подарок можно в отделе ТО, однако машину нужно поставить на учёт. Карен предложил зарегистрировать машину самостоятельно, что стоило бы врачу дополнительных 70 тысяч рублей. Тогда судмедэксперт приметил неладное и обратился в полицию.

Сейчас "дарителя" разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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