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"Просчитывает не один ход вперёд": Песков назвал Путина гроссмейстером в политике

По мнению представителя Кремля, глава государства думает, как настоящий шахматист.

26 декабря, 12:23
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил Владимира Путина с гроссмейстером. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Владимиру Соловьёву.

"Путин просчитывает не один ход вперёд, не два хода вперёд, а просчитывает, как настоящий шахматист, а в таких делах нужно обладать, наверное, способностями выше, чем даже гроссмейстер. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что президент Путин просчитывает всё", — подчеркнул он.

Песков отказался считать Путина и Байдена друзьями

Песков отказался считать Путина и Байдена друзьями

Ранее Песков рассказал, где и с кем Путин встретит Новый год. При этом представитель Кремля отметил, что рождественская неделя у главы государства пройдёт частично в рабочем режиме.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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