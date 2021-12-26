"Просчитывает не один ход вперёд": Песков назвал Путина гроссмейстером в политике
По мнению представителя Кремля, глава государства думает, как настоящий шахматист.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил Владимира Путина с гроссмейстером. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Владимиру Соловьёву.
"Путин просчитывает не один ход вперёд, не два хода вперёд, а просчитывает, как настоящий шахматист, а в таких делах нужно обладать, наверное, способностями выше, чем даже гроссмейстер. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что президент Путин просчитывает всё", — подчеркнул он.
Ранее Песков рассказал, где и с кем Путин встретит Новый год. При этом представитель Кремля отметил, что рождественская неделя у главы государства пройдёт частично в рабочем режиме.
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