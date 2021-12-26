Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил Владимира Путина с гроссмейстером. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Владимиру Соловьёву.

"Путин просчитывает не один ход вперёд, не два хода вперёд, а просчитывает, как настоящий шахматист, а в таких делах нужно обладать, наверное, способностями выше, чем даже гроссмейстер. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что президент Путин просчитывает всё", — подчеркнул он.