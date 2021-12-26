Высказывания президента РФ Владимира Путина на прошедшей ежегодной пресс-конференции были эмоциональны, потому что речь шла о защите национальной безопасности. А это "вопрос жизни и смерти для нас", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Каждый раз, когда президент говорит о национальных интересах страны, о безопасности страны, он всегда эмоционален, что, однако, не делает его формулировки менее исчерпывающими. Почему достали, президент объяснил: достали, потому что на протяжении двух десятилетий последних, даже больше, наверное, нас методично обманывали, причём в результате этого обмана мы пришли к ситуации, когда наша безопасность находится под угрозой", — объяснил представитель Кремля в эфире телеканала "Россия-1".