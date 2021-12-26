Песков: Дипломатический язык США стал скатываться к хамству

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал дипломатический тон оппонентов из США ковбойским, подчеркнув, что их язык деградировал, а иногда он даже перерастает в хамство.

"В целом дипломатический язык наших оппонентов, я так скажу, он, конечно, значительно деградировал. Это не язык блестящих дипломатов, а, скорее, больше уже такой иногда даже скатывающийся к хамству. Такой ковбойский язык, который, конечно, нам не нравится", — заявил он в интервью Владимиру Соловьёву в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".

По словам представителя Кремля, талантливым российским дипломатам, взращенным старой, классической, школой, предстоит очень нелёгкий разговор. Он подчеркнул, что всегда лучше, когда говорят дипломаты, чем когда говорят военные.