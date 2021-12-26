Вылетевший из Новосибирска самолёт S7 совершил аварийную посадку в Самаре
На борту воздушного судна было 78 пассажиров и три члена экипажа, в результате инцидента никто не пострадал.
Фото © VK / S7 Airlines
Вылетевший из Новосибирска самолёт авиакомпании S7 совершил аварийную посадку на самарском аэродроме в связи с неисправностью передней рулевой стойки. Об этом Лайфу рассказал источник.
По его данным, на борту воздушного судна было 78 пассажиров и три члена экипажа. Самолёт Embraer приземлился в Самаре в 14:44 по местному времени (13:44 мск).
Ранее у самолёта UTair чуть не взорвался двигатель при взлёте в аэропорту Тюмени. Лайнер прекратил разбег по полосе и зарулил на стоянку. По данным СК, в результате происшествия никто не пострадал.
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