Вылетевший из Новосибирска самолёт S7 совершил аварийную посадку в Самаре

Вылетевший из Новосибирска самолёт авиакомпании S7 совершил аварийную посадку на самарском аэродроме в связи с неисправностью передней рулевой стойки. Об этом Лайфу рассказал источник.

По его данным, на борту воздушного судна было 78 пассажиров и три члена экипажа. Самолёт Embraer приземлился в Самаре в 14:44 по местному времени (13:44 мск).