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Вылетевший из Новосибирска самолёт S7 совершил аварийную посадку в Самаре

На борту воздушного судна было 78 пассажиров и три члена экипажа, в результате инцидента никто не пострадал.

26 декабря, 13:02
<p>Фото © VK /<a href="https://vk.com/s7airlines" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://vk.com/albums-57404545?z=photo-57404545_457259401/photos-57404545" target="_blank" rel="noopener noreferrer">S7 Airlines</a></p>

Фото © VK / S7 Airlines

Вылетевший из Новосибирска самолёт авиакомпании S7 совершил аварийную посадку на самарском аэродроме в связи с неисправностью передней рулевой стойки. Об этом Лайфу рассказал источник.

По его данным, на борту воздушного судна было 78 пассажиров и три члена экипажа. Самолёт Embraer приземлился в Самаре в 14:44 по местному времени (13:44 мск).

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Ранее у самолёта UTair чуть не взорвался двигатель при взлёте в аэропорту Тюмени. Лайнер прекратил разбег по полосе и зарулил на стоянку. По данным СК, в результате происшествия никто не пострадал.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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