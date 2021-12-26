Чешский аналитик Штефец поддержал Россию и посоветовал Западу "не дразнить медведя"

Запад применил все возможные меры по унижению России, а сейчас и вовсе идёт на невиданный со времён Карибского кризиса риск войны. Об этом военный аналитик Ярослав Штефец предупредил в чешской газете Parlamentní listy.

Специалист привёл недавние слова президента России Владимира Путина по поводу продвижения войск НАТО на восток. На пресс-конференции российский лидер чётко дал понять, что страна загнана в угол и Москва не может игнорировать действия США и их союзников по альянсу, считает эксперт.

"Прежде чем дразнить медведя, удостоверьтесь, что вам есть куда бежать", — посоветовал Штефец.

По словам аналитика, Россия более не имеет отходных путей ни с политической, ни с военной точки зрения, так как Запад успел нарушить все возможные дипломатические соглашения и Венские договорённости, а также ввести бессмысленные санкции и обвинить Москву в нарушении прав человека.

"У них уже не осталось средств, чтобы ещё больше уязвить и оскорбить Россию, повесить на неё всех собак", — заключил Штефец.