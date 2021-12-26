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Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Нижегородской области

В результате аварии пострадали две девочки 2 и 6 лет, они были госпитализированы.

26 декабря, 13:10
<p>Фото © ГУ МЧС России по Нижегородской области</p>

Фото © ГУ МЧС России по Нижегородской области

Мужчина и женщина погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС. Инцидент произошёл на автодороге регионального значения Р159 Нижний Новгород – Шахунья – Киров.

По данным ведомства, находящаяся за рулём седана KIA 37-летняя женщина не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком. Сотрудники пожарно-спасательных подразделений оцепили место аварии и отключили аккумулятор легковушки, чтобы исключить вероятность возгорания.

"Погибло два человека (взрослые из легкового автомобиля). В результате происшествия пострадали двое детей (девочки 2 и 6 лет — пассажиры легкового автомобиля). До прибытия экстренных служб обе доставлены в местную больницу", — говорится в сообщении.

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Ранее Лайф писал, что в Башкирии произошло второе за день массовое ДТП. Информация о погибших и пострадавших не поступала, причина аварии выясняется.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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