Bloomberg: В мире сделано почти 9 млрд прививок от ковида

Более 8,95 млрд прививок от ковида уже сделали люди в 184 странах, однако процесс вакцинации по-прежнему осуществляется неравномерно в разных частях планеты, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои подсчёты.

"Самая масштабная кампания по вакцинации в истории человечества продолжается: в целом было введено свыше 8,95 млрд доз. Получается 116 доз на каждые 100 человек. Средние темпы вакцинации составляют сейчас 43,4 млн доз в день. Если они будут сохранены, то пройдёт ещё пять месяцев, прежде чем 75% жителей планеты получат хотя бы одну дозу вакцины", — отмечает агентство.

Кроме того, Bloomberg сообщило, что в странах и регионах, имеющих высокий уровень доходов, вакцинация проходит в 10 раз быстрее, чем в регионах с низким уровнем. В 38 странах 75% их жителей привиты как минимум одной дозой вакцины от ковида.

По оценкам аналитиков, в Китае сделано 2,7 млрд прививок: хотя бы одну дозу получили 88,6% граждан, 85,2% — завершили вакцинацию. В США полностью привились 61,7%, во Франции — 79,6%, ФРГ — 70,9%, Великобритании — 70,7%. В то же время в Демократической Республике Конго этот показатель равняется всего 0,1%, Чаде — 0,5%, на Гаити — 0,6%, в Йемене — 1,2%. Согласно подсчётам Bloomberg, в России сделано 143,69 млн прививок, вакцинировано полностью 44,4% населения.