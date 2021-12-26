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Университет Хопкинса на примере фильма "Один дома" показал действие вакцин от ковида

За основу взяли кусок из ленты, в котором оставшийся в доме Кевин защищается от грабителей.

26 декабря, 13:53

© Twitter / Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

Университет Джонса Хопкинса на примере отрывка из семейной комедии "Один дома" показал, как вакцина защищает организм человека от разных вариантов коронавируса. Ролик опубликован в твиттере организации.

Так, проникших в дом воров обозначили штаммами "дельта" и "омикрон", а банки с краской, которыми Кевин защищался от бандитов, — вакциной от ковида и её бустерной дозой. В результате первая банка поразила "дельту", а вторая — добила "омикрон".

"Это моё тело, я должен его защищать!" добавили авторы публикации.

Учёный центра Гамалеи Гущин рассказал о вытеснении дельта-штамма "омикроном"

Учёный центра Гамалеи Гущин рассказал о вытеснении дельта-штамма "омикроном"

Напомним, что омикрон-штамм выявили уже в 110 странах мира, в том числе и в России. Первичные данные указывают на то, что эта мутация распространяется гораздо быстрее "дельты" и может быть менее серьёзной. Как сообщали в Минздраве РФ, основными симптомами этого варианта ковида являются першение в горле, лихорадка, мышечные боли. Лайф отмечал, что у всех ревакцинированных "Спутником V" выявили антитела к "омикрону".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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