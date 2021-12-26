Университет Хопкинса на примере фильма "Один дома" показал действие вакцин от ковида
За основу взяли кусок из ленты, в котором оставшийся в доме Кевин защищается от грабителей.
© Twitter / Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health
Университет Джонса Хопкинса на примере отрывка из семейной комедии "Один дома" показал, как вакцина защищает организм человека от разных вариантов коронавируса. Ролик опубликован в твиттере организации.
"This is my body, I have to defend it!" 🏠— Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (@JohnsHopkinsSPH) December 21, 2021
Reminder: Being vaccinated and boosted is your best line of defense against severe illness from COVID-19.
Subscribe to our newsletter for the latest info: https://t.co/3vRukdJJEk pic.twitter.com/ZB8PHRlK3E
Так, проникших в дом воров обозначили штаммами "дельта" и "омикрон", а банки с краской, которыми Кевин защищался от бандитов, — вакциной от ковида и её бустерной дозой. В результате первая банка поразила "дельту", а вторая — добила "омикрон".
"Это моё тело, я должен его защищать!" — добавили авторы публикации.
Напомним, что омикрон-штамм выявили уже в 110 странах мира, в том числе и в России. Первичные данные указывают на то, что эта мутация распространяется гораздо быстрее "дельты" и может быть менее серьёзной. Как сообщали в Минздраве РФ, основными симптомами этого варианта ковида являются першение в горле, лихорадка, мышечные боли. Лайф отмечал, что у всех ревакцинированных "Спутником V" выявили антитела к "омикрону".
Комментариев: 0