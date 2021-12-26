Университет Хопкинса на примере фильма "Один дома" показал действие вакцин от ковида

Университет Джонса Хопкинса на примере отрывка из семейной комедии "Один дома" показал, как вакцина защищает организм человека от разных вариантов коронавируса. Ролик опубликован в твиттере организации.

Так, проникших в дом воров обозначили штаммами "дельта" и "омикрон", а банки с краской, которыми Кевин защищался от бандитов, — вакциной от ковида и её бустерной дозой. В результате первая банка поразила "дельту", а вторая — добила "омикрон".