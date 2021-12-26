Премьер Израиля уходит на самоизоляцию из-за заразившейся ковидом дочери

Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет отправляется на самоизоляцию из-за ПЦР-теста дочери на коронавирус, который дал положительный результат. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы правительства.

"Во время заседания правительства премьер-министру стало известно, что его дочь получила положительный результат теста на коронавирус. Премьер-министр сразу же покинул заседание", — сказала пресс-секретарь главы израильского кабмина Анна Йонатан-Леус.

Проведением заседания правительства в связи с этим занялся министр юстиции Гидеон Саар. Уточняется, что премьер-министр также сдаст тест ПЦР и будет находиться на самоизоляции отдельно от дочери.