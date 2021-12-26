НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Премьер Израиля уходит на самоизоляцию из-за заразившейся ковидом дочери

Уточняется, что Бенет также сдаст тест ПЦР и будет находиться отдельно от родственницы.

26 декабря, 13:47
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/NaftaliBennett/photos/4723951187626512" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Naftali Bennett</a></p>

Фото © Facebook / Naftali Bennett

Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет отправляется на самоизоляцию из-за ПЦР-теста дочери на коронавирус, который дал положительный результат. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы правительства.

"Во время заседания правительства премьер-министру стало известно, что его дочь получила положительный результат теста на коронавирус. Премьер-министр сразу же покинул заседание", — сказала пресс-секретарь главы израильского кабмина Анна Йонатан-Леус.

Премьер Израиля Бенет привёл девятилетнего сына на вакцинацию от ковида

Премьер Израиля Бенет привёл девятилетнего сына на вакцинацию от ковида

Проведением заседания правительства в связи с этим занялся министр юстиции Гидеон Саар. Уточняется, что премьер-министр также сдаст тест ПЦР и будет находиться на самоизоляции отдельно от дочери.

Ранее Лайф сообщал, что председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид заразился коронавирусом. Как уточнила его представитель, политик испытывает лёгкие симптомы болезни.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1