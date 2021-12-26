Папа римский выразил беспокойство из-за "демографической зимы"

Папа римский Франциск выразил обеспокоенность низкой рождаемостью в Италии, назвав ситуацию "демографической зимой". Об этом он заявил на традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра.

"Меня очень беспокоит, по крайней мере здесь, в Италии, демографическая зима. Кажется, что многие утратили желание продолжения рода. Многие пары предпочитают не иметь детей или иметь только одного ребёнка. Подумайте об этом. Это трагедия", — подчеркнул понтифик.

Глава Римско-католической церкви призвал прихожан бороться всеми возможными способами с демографической зимой, "которая идёт против страны и против будущего". Также Франциск напомнил, что в июне 2022 года в Риме проведут Всемирную встречу семей, темой которой станет "Семейная любовь: призвание и путь святости". Это мероприятие, как и Всемирный день молодёжи, является важным для Римско-католической церкви.