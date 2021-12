Британский таблоид признал поражение в суде с Меган Маркл

Британское издание The Mail on Sunday поместило на первую полосу информацию о решении суда, из которой следует, что издательский дом Associated Newspapers нарушил авторские права супруги принца Гарри Меган Маркл, опубликовав её личную переписку с отцом два года назад.

Поскольку The Mail on Sunday принадлежит издательскому дому, то, таким образом, таблоид фактически признал поражение в длительных судебных тяжбах с герцогиней Сассекской.

"Герцогиня Сассекская выиграла дело против Associated Newspapers о нарушении авторских прав в результате публикации статей в The Mail on Sunday и The Mail Online. <...> Достигнута договорённость о финансовой компенсации", — говорится в публикации.

Размер денежной компенсации, которая полагается Меган Маркл, не уточняется, однако, согласно решению суда, Associated Newspapers обязан покрыть все судебные издержки, которые ещё весной превысили 1,5 млн фунтов стерлингов (около 2,1 миллиона долларов, или 154 миллиона рублей).