Британский таблоид признал поражение в суде с Меган Маркл
Стороны договорились о выплате компенсации, размер которой не разглашается.
Меган Маркл. © ТАСС / PA Wire / Daniel Leal-Olivas
Британское издание The Mail on Sunday поместило на первую полосу информацию о решении суда, из которой следует, что издательский дом Associated Newspapers нарушил авторские права супруги принца Гарри Меган Маркл, опубликовав её личную переписку с отцом два года назад.
Поскольку The Mail on Sunday принадлежит издательскому дому, то, таким образом, таблоид фактически признал поражение в длительных судебных тяжбах с герцогиней Сассекской.
"Герцогиня Сассекская выиграла дело против Associated Newspapers о нарушении авторских прав в результате публикации статей в The Mail on Sunday и The Mail Online. <...> Достигнута договорённость о финансовой компенсации", — говорится в публикации.
Размер денежной компенсации, которая полагается Меган Маркл, не уточняется, однако, согласно решению суда, Associated Newspapers обязан покрыть все судебные издержки, которые ещё весной превысили 1,5 млн фунтов стерлингов (около 2,1 миллиона долларов, или 154 миллиона рублей).
Напомним, в октябре 2019 года принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на таблоид и его издателя Associated Newspapers за публикацию частного письма герцогини Сассекской. По словам Гарри, его содержание изменили таким образом, чтобы создать нужное изданию впечатление о Меган. Формально Меган выиграла дело ещё в феврале, однако адвокаты компании — издателя газеты Mail on Sunday — Associated Newspapers Ltd (ANL) не унимались и потребовали от суда рассмотреть аргументы ответчика относительно того, что соавтором текста письма являлся бывший ассистент герцогини Сассекской Джейсон Кнауф. В результате победа была одержана в мае 2021 года, а в декабре суд отклонил апелляцию издательского дома, который пытался доказать, что письмо не имело частный характер.
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