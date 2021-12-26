Британский таблоид признал поражение в суде с Меган Маркл

Британское издание The Mail on Sunday поместило на первую полосу информацию о решении суда, из которой следует, что издательский дом Associated Newspapers нарушил авторские права супруги принца Гарри Меган Маркл, опубликовав её личную переписку с отцом два года назад.

Напомним, в октябре 2019 года принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на таблоид и его издателя Associated Newspapers за публикацию частного письма герцогини Сассекской. По словам Гарри, его содержание изменили таким образом, чтобы создать нужное изданию впечатление о Меган. Формально Меган выиграла дело ещё в феврале, однако адвокаты компании — издателя газеты Mail on Sunday — Associated Newspapers Ltd (ANL) не унимались и потребовали от суда рассмотреть аргументы ответчика относительно того, что соавтором текста письма являлся бывший ассистент герцогини Сассекской Джейсон Кнауф. В результате победа была одержана в мае 2021 года, а в декабре суд отклонил апелляцию издательского дома, который пытался доказать, что письмо не имело частный характер.