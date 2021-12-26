Глава Еврокомиссии рассказала, от чего зависят хорошие отношения ЕС и России
РФ должна прекратить свои провокации, иначе её ждут санкции с масштабными последствиями, говорит она.
Фото © Pixabay
Евросоюз хочет наладить отношения с Россией, однако это зависит от её действий по отношению к Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"За любой агрессией против Украины последуют санкции с масштабными последствиями. Они готовы. Европейские страны едины и действуют в координации с США и НАТО. Мы хотим хороших отношений с Россией, но это зависит от её действий. Она должна прекратить провокации", — сказала фон дер Ляйен в интервью газете Le Journal du Dimanche.
Ранее МИД Украины заявил о желании участвовать в переговорах РФ и НАТО по гарантиям безопасности. Как отметил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба, на кону стоит евро-атлантическая безопасность Незалежной.
Комментариев: 0