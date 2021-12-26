Глава Еврокомиссии рассказала, от чего зависят хорошие отношения ЕС и России

Евросоюз хочет наладить отношения с Россией, однако это зависит от её действий по отношению к Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"За любой агрессией против Украины последуют санкции с масштабными последствиями. Они готовы. Европейские страны едины и действуют в координации с США и НАТО. Мы хотим хороших отношений с Россией, но это зависит от её действий. Она должна прекратить провокации", — сказала фон дер Ляйен в интервью газете Le Journal du Dimanche.