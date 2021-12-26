Названы главные признаки дефицита витамина D в организме

Британские врачи перечислили несколько главных признаков нехватки витамина D в организме, на что особенно важно обратить внимание в зимние месяцы, пишет Daily Express.

По мнению специалистов, на дефицит могут указывать боль в костях, а также слабость. Специалисты напомнили, что нехватка витамина также повышает риск смерти от сердечных или онкологических заболеваний. Достаточное количество витамина D помогает регулировать количество кальция и фосфата, а нехватка солнечного света приводит к тому, что организм человека перестаёт вырабатывать его самостоятельно.

Медики порекомендовали перед употреблением добавки дополнительно проконсультироваться с лечащим врачом, чтобы соблюдать определённые схемы приёма витамина, так как он совместим не со всеми препаратами. Точно определить недостаток вещества удастся только по результатам исследования крови.