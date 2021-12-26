Названы главные признаки дефицита витамина D в организме
Специалисты напомнили, что его нехватка повышает риск смерти от сердечных или онкологических заболеваний.
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Британские врачи перечислили несколько главных признаков нехватки витамина D в организме, на что особенно важно обратить внимание в зимние месяцы, пишет Daily Express.
По мнению специалистов, на дефицит могут указывать боль в костях, а также слабость. Специалисты напомнили, что нехватка витамина также повышает риск смерти от сердечных или онкологических заболеваний. Достаточное количество витамина D помогает регулировать количество кальция и фосфата, а нехватка солнечного света приводит к тому, что организм человека перестаёт вырабатывать его самостоятельно.
Медики порекомендовали перед употреблением добавки дополнительно проконсультироваться с лечащим врачом, чтобы соблюдать определённые схемы приёма витамина, так как он совместим не со всеми препаратами. Точно определить недостаток вещества удастся только по результатам исследования крови.
Ранее Лайф писал, что дефицит витамина B1 оказался спусковым фактором для смертельно опасного заболевания. При этом развитие недуга можно легко предотвратить. Для этого нужно всего лишь незначительно изменить свой рацион питания.
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