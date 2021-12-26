На Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,1

У побережья Фиджи зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает Геологическая служба США.

По данным ведомства, эпицентр стихии находился в 140 километрах к востоку от города Левука, очаг залегал на глубине 627 километров. Информации о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами пока не поступало.