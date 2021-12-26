На Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,1
Официальных сведений о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступало.
Фото © Flickr.com / Richard Walker
У побережья Фиджи зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает Геологическая служба США.
По данным ведомства, эпицентр стихии находился в 140 километрах к востоку от города Левука, очаг залегал на глубине 627 километров. Информации о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами пока не поступало.
Напомним, что 19 декабря землетрясение магнитудой 6,3 произошло недалеко от Фиджи. Известно, что эпицентр располагался на расстоянии 91 километра к юго-западу от города Ламбаса с населением около 28 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 40 километров.
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