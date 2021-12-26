Кадыров ещё не думал об участии в следующих выборах главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что пока не думал, пойдёт ли он на новый срок. Об этом руководитель региона рассказал на ежегодной пресс-конференции.

"У нас в запасе ещё есть время. Я пока об этом не думаю. В любом случае, полагаю, будет только благое для народа", — ответил Кадыров на вопрос журналиста о том, собирается ли он в очередной раз избираться на пост главы республики.