Кадыров ещё не думал об участии в следующих выборах главы Чечни
По его словам, на решение этого вопроса ещё остаётся много времени.
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото © ТАСС / Елена Афонина
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что пока не думал, пойдёт ли он на новый срок. Об этом руководитель региона рассказал на ежегодной пресс-конференции.
"У нас в запасе ещё есть время. Я пока об этом не думаю. В любом случае, полагаю, будет только благое для народа", — ответил Кадыров на вопрос журналиста о том, собирается ли он в очередной раз избираться на пост главы республики.
Кстати, недавно Лайф писал, что 22-летняя дочь Кадырова стала министром культуры Чеченской Республики. По словам спикера местного парламента, благодаря её ответственной работе удалось добиться больших результатов в развитии библиотек и театров региона.
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