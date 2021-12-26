В Дзержинске 11 человек получили ожоги глаз на корпоративе из-за ультрафиолетовой лампы
Веселье с коллегами проходило в ночь с 25 на 26 декабря в одном из кафе города.
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В Дзержинске Нижегородской области 11 человек обратились к медикам с признаками поражения глаз ультрафиолетовым светом после корпоратива, где работала лампа с излучением, сообщил на своей странице в Instagram замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
"За медицинской помощью обратились 11 человек с признаками электроофтальмии. По состоянию на 15:40 26 декабря в лечебные организации госпитализированы семь человек", — написал министр.
По словам замгубернатора, веселье проходило в ночь с 25 на 26 декабря в одном из кафе города, на корпоративе были всего 15 человек.
Ранее Лайф писал, что в Туле трое подростков получили ожоги глаз в кофейне из-за бактерицидной лампы. В пресс-службе владельца заведения рассказали, что была допущена ошибка, — вместо лампы закрытого типа поставили лампу открытого типа.
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