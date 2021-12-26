В Красноярске пожарный протащил грузовик на 47,5 метра и установил рекорд

В Красноярске начальник караула пожарно-спасательной части Иннокентий Веселов протащил грузовик весом в восемь тонн 47,5 метра за 54 секунды, установив рекорд России. Об этом сообщили на официальном сайте МЧС.

По словам Веселова, он долго тренировался, ставя свою машину на ручник и таща её, что гораздо тяжелее фуры на свободном ходу.

"Это гораздо сложнее, чем тащить грузовик, который не стоит на ручнике. В случае с грузовой машиной главное — стартовать, а потом просто разгонять. А если автомобиль на стояночном тормозе, то каждый рывок — это новый старт, это гораздо тяжелее, ведь машину разогнать не получится", — объяснил он.

Веселов является мастером спорта по тяжёлой атлетике и силовому экстриму, в 2019 году он занял первое место на чемпионате России. Уникальность его рекорда также заключается в том, что обычно атлеты таскают автомобили летом, когда лучше сцепление ног с землёй.