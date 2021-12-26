В Красноярске пожарный протащил грузовик на 47,5 метра и установил рекорд
Спортсмену удалось отбуксировать фуру всего за 54 секунды. Для этого он долго тренировался, таская свою поставленную на ручник машину.
В Красноярске начальник караула пожарно-спасательной части Иннокентий Веселов протащил грузовик весом в восемь тонн 47,5 метра за 54 секунды, установив рекорд России. Об этом сообщили на официальном сайте МЧС.
По словам Веселова, он долго тренировался, ставя свою машину на ручник и таща её, что гораздо тяжелее фуры на свободном ходу.
"Это гораздо сложнее, чем тащить грузовик, который не стоит на ручнике. В случае с грузовой машиной главное — стартовать, а потом просто разгонять. А если автомобиль на стояночном тормозе, то каждый рывок — это новый старт, это гораздо тяжелее, ведь машину разогнать не получится", — объяснил он.
Веселов является мастером спорта по тяжёлой атлетике и силовому экстриму, в 2019 году он занял первое место на чемпионате России. Уникальность его рекорда также заключается в том, что обычно атлеты таскают автомобили летом, когда лучше сцепление ног с землёй.
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