На аукционе были предложены мощности по прокачке 89,1 млн кубических метров в сутки, однако они остались невостребованными. Причиной называется отсутствие заявок на транзит газа от европейских партнёров.

Ранее "Газпром" назвал враньём все обвинения Запада в недостаточных поставках газа из России в ЕС. А президент России Владимир Путин подчеркнул, что компания поставляет весь объём газа, который запрашивается по имеющимся контрактам. Кроме того, увеличена поставка топлива "в дальнее зарубежье и Европу в целом". По словам главы государства, это единственная организация в мире, которая так себя ведёт.