"Газпром" снова не забронировал мощности трубопровода Ямал – Европа
Уже прошла неделя с того момента, как холдинг приостановил транзит топлива через Польшу.
На территории компрессорной станции "Минская" магистрального газопровода Ямал – Европа. Фото © ТАСС / Пресс-служба ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"
На 27 декабря "Газпром" вновь не стал бронировать мощности для поставок голубого топлива по газопроводу Ямал – Европа. Это подтверждают данные платформы GSA.
На аукционе были предложены мощности по прокачке 89,1 млн кубических метров в сутки, однако они остались невостребованными. Причиной называется отсутствие заявок на транзит газа от европейских партнёров.
Ранее "Газпром" назвал враньём все обвинения Запада в недостаточных поставках газа из России в ЕС. А президент России Владимир Путин подчеркнул, что компания поставляет весь объём газа, который запрашивается по имеющимся контрактам. Кроме того, увеличена поставка топлива "в дальнее зарубежье и Европу в целом". По словам главы государства, это единственная организация в мире, которая так себя ведёт.