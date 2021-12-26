В Британии сообщили о плане эвакуации военных с Украины в случае "нападения" России

Британские военные будут эвакуированы с Украины в случае конфликта между Киевом и Москвой. О плане вывоза из страны солдат при таком развитии событий сообщила газета Daily Express.

"Военное руководство должно провести всеобъемлющий обзор [британской учебной миссии] Orbital, чтобы гарантировать, что весь персонал Соединённого Королевства может быть безопасно выведен", — говорится в публикации.

Приказ об эвакуации должен быть отдан начальником британского Управления совместных операций штаба генерал-полковником Чарли Стрикландом. В ближайшие дни его подчинённые будут наготове, наблюдая за атмосферой. Сообщается, что Стрикланд получает информацию о ситуации два раза в день.

Отмечается, что на территории Незалежной находится более ста британских военнослужащих, которые занимаются обучением солдат украинских вооружённых сил совместно с польскими, американскими и канадскими военными. Большая часть размещена в городе Яворове Львовской области. По словам источника газеты, в случае нападения России военные направятся к границе с Польшей.