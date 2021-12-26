Суд раскрыл содержание ходатайства СК о смягчении меры пресечения блогеру Хованскому

В Санкт-Петербурге Куйбышевский районный суд рассмотрит 29 декабря ходатайство следствия в отношении блогера Юрия Хованского, который обвиняется в оправдании терроризма. Документ содержит просьбу изменить меру пресечения мужчине с содержания в СИЗО на запрет определённых действий, сообщает пресс-служба суда.

"Куйбышевский районный суд зарегистрировал ходатайство следствия об изменении меры пресечения с заключения под стражу на запрет определённых действий Юрию Хованскому", — уточнили в инстанции и пояснили, что может удовлетворить это требование или в его удовлетворении отказать.

Напомним, Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в Театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Сам блогер извинился за исполнение песни, назвав её отвратительной. Сейчас Хованский находится в СИЗО до 8 января 2022 года. Ранее Лайф сообщал, что Хованскому назначена психиатрическая экспертиза.