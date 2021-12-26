На Урале машина ДПС на полном ходу снесла иномарку и влетела в столб
Служебное авто занесло при торможении, и оно сбило дорожный знак.
ДТП в Первоуральске. Фото © "ВКонтакте"
ДТП в Первоуральске. Видео © "ВКонтакте" / "ЕКАТЕРИНБУРГ – СЕРОВ" (Online)
В Первоуральске машина ДТП на полном ходу врезалась в поворачивающий автомобиль и отлетела в столб. УГИБДД по Свердловской области проводит проверку по факту аварии.
На кадрах с места происшествия видно, что машина ДПС ехала по улице Ильича в сторону проспекта Космонавтов, когда на её пути появилась поворачивающая иномарка. Служебное авто снесло переднюю часть легковушки, развернулось боком и при торможении сбило столб и дорожный знак.
В ДТП никто не пострадал. Обстоятельства аварии выясняются, ведомством проводятся проверочные мероприятия.
Ранее Лайф рассказал, что два человека погибли в ДТП с грузовиком в Нижегородской области. В результате аварии пострадали девочки двух и шести лет, они были госпитализированы.
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