На Урале машина ДПС на полном ходу снесла иномарку и влетела в столб

В Первоуральске машина ДТП на полном ходу врезалась в поворачивающий автомобиль и отлетела в столб. УГИБДД по Свердловской области проводит проверку по факту аварии.

На кадрах с места происшествия видно, что машина ДПС ехала по улице Ильича в сторону проспекта Космонавтов, когда на её пути появилась поворачивающая иномарка. Служебное авто снесло переднюю часть легковушки, развернулось боком и при торможении сбило столб и дорожный знак.

В ДТП никто не пострадал. Обстоятельства аварии выясняются, ведомством проводятся проверочные мероприятия.