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На Урале машина ДПС на полном ходу снесла иномарку и влетела в столб

Служебное авто занесло при торможении, и оно сбило дорожный знак.

26 декабря, 16:11

ДТП в Первоуральске. Фото © "ВКонтакте"

ДТП в Первоуральске. Видео © "ВКонтакте" / "ЕКАТЕРИНБУРГ СЕРОВ" (Online)

В Первоуральске машина ДТП на полном ходу врезалась в поворачивающий автомобиль и отлетела в столб. УГИБДД по Свердловской области проводит проверку по факту аварии.

На кадрах с места происшествия видно, что машина ДПС ехала по улице Ильича в сторону проспекта Космонавтов, когда на её пути появилась поворачивающая иномарка. Служебное авто снесло переднюю часть легковушки, развернулось боком и при торможении сбило столб и дорожный знак.

В ДТП никто не пострадал. Обстоятельства аварии выясняются, ведомством проводятся проверочные мероприятия.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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