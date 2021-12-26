Москвич на Bentley заработал на автоподставах 130 миллионов

В Москве водитель "Бентли" заработал на автоподставах 130 млн. Видео © kp.ru

В Москве юрист стал миллионером. Вот только заработал он баснословную сумму не защитой законности и правопорядка в суде, а наоборот, — мошенничеством. Евгений Афанасьев устраивал автоподставы, что принесло ему 130 миллионов рублей. Страховые компании уже подали коллективный иск против предприимчивого юриста, пишет kp.ru.

Афанасьев садился за руль своего "Бентли". Затем на круговом движении выбирал жертву. Когда грузовик выруливал на соседнюю полосу, мужчина якобы не замечал перестроения и продолжал движение. В итоге — получал немаленькую страховую выплату.

Вывести "миллионера" на чистую воду помогли сами водители большегрузов. На дорожных камерах они заметили, что "Бентли" резко прибавлял скорость вместо того, чтобы затормозить при перестроении перед ним грузовика. Всего на счету Афанасьева 30 таких ДТП. Все они были умело срежиссированы мужчиной и заканчивались одинаково — денежным бонусом для него. Теперь Афанасьева ждёт суд и ему придётся воспользоваться своим юридическим образованием по назначению.