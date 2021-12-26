У 20-летней певицы Анны Тринчер перед операцией по увеличению груди обнаружили опухоль

20-летняя украинская певица Анна Тринчер собралась сделать операцию по увеличению груди, из-за чего решила пройти медицинское обследование и убедиться в том, что у неё нет противопоказаний. Однако результаты анализов оказались шокирующими. У артистки обнаружили доброкачественную опухоль, фиброаденому молочной железы.

"Я была шокирована. Ведь это уплотнение в груди. У меня из-за этого возникают только негативные ассоциации. Впрочем, врач-маммолог меня сразу заверил, что всё хорошо. Такое иногда случается. За этим уплотнением обычно просто наблюдают, а иногда вырезают", — поделилась исполнительница с подписчиками в своём инстаграме.

Она призвала поклонников беречь своё физическое и особенно ментальное здоровье, так как многие болезни, по мнению певицы, возникают из-за психосоматики.