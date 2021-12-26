У 20-летней певицы Анны Тринчер перед операцией по увеличению груди обнаружили опухоль
Она призвала поклонников беречь своё физическое и особенно ментальное здоровье.
Анна Тринчер © Instagram / annatrincher_official
20-летняя украинская певица Анна Тринчер собралась сделать операцию по увеличению груди, из-за чего решила пройти медицинское обследование и убедиться в том, что у неё нет противопоказаний. Однако результаты анализов оказались шокирующими. У артистки обнаружили доброкачественную опухоль, фиброаденому молочной железы.
"Я была шокирована. Ведь это уплотнение в груди. У меня из-за этого возникают только негативные ассоциации. Впрочем, врач-маммолог меня сразу заверил, что всё хорошо. Такое иногда случается. За этим уплотнением обычно просто наблюдают, а иногда вырезают", — поделилась исполнительница с подписчиками в своём инстаграме.
Она призвала поклонников беречь своё физическое и особенно ментальное здоровье, так как многие болезни, по мнению певицы, возникают из-за психосоматики.
Ранее экс-солистка группы "Время и стекло" впервые рассказала об опухоли в груди, показав шрам от операции. Надя Дорофеева решилась на такой поступок, чтобы замотивировать подписчиц на регулярные медицинские осмотры.
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