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У 20-летней певицы Анны Тринчер перед операцией по увеличению груди обнаружили опухоль

Она призвала поклонников беречь своё физическое и особенно ментальное здоровье.

26 декабря, 15:31
<p>Анна Тринчер © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/annatrincher_official/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">annatrincher_official</a></p>

Анна Тринчер © Instagram / annatrincher_official

20-летняя украинская певица Анна Тринчер собралась сделать операцию по увеличению груди, из-за чего решила пройти медицинское обследование и убедиться в том, что у неё нет противопоказаний. Однако результаты анализов оказались шокирующими. У артистки обнаружили доброкачественную опухоль, фиброаденому молочной железы.

"Я была шокирована. Ведь это уплотнение в груди. У меня из-за этого возникают только негативные ассоциации. Впрочем, врач-маммолог меня сразу заверил, что всё хорошо. Такое иногда случается. За этим уплотнением обычно просто наблюдают, а иногда вырезают", — поделилась исполнительница с подписчиками в своём инстаграме.

Она призвала поклонников беречь своё физическое и особенно ментальное здоровье, так как многие болезни, по мнению певицы, возникают из-за психосоматики.

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Ранее экс-солистка группы "Время и стекло" впервые рассказала об опухоли в груди, показав шрам от операции. Надя Дорофеева решилась на такой поступок, чтобы замотивировать подписчиц на регулярные медицинские осмотры.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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