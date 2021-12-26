В ЖК "Саларьево парк" в Новой Москве затопило подземный паркинг с машинами
Сейчас собственники автомобилей в спешке пытаются спасти своё имущество.
Затопленная парковка в ЖК "Саларьево парк" © Телеграм / ЖК "Саларьево парк". "Соседи"
Затопленная парковка в ЖК "Саларьево парк". Видео © Телеграм / ЖК "Саларьево парк". "Соседи"
В Новой Москве затопило подземный паркинг и кладовки жилого комплекса "Саларьево парк". В Сети появилось видео: вода активно поступает на нижние этажи здания.
Сирена предупреждает жителей комплекса об опасности и требует покинуть помещение. По словам жильцов, сейчас собственники автомобилей и кладовок в спешке пытаются спасти своё имущество. Дом № 14, корпус 2, на Саларьевской улице был сдан в эксплуатацию два года назад. Управляющая компания уже сообщила о приостановке водоснабжения в доме.
"Произошла авария на системе водоснабжения. На время ремонтных работ отключена холодная и горячая вода в 11-й секции. О сроках восстановления сообщим дополнительно", — говорится в сообщении УК в "Телеграме".
Ранее Лайф рассказал, что новую сцену Большого театра затопило из-за случайного включения монтировщиками системы пожаротушения. В результате произошло короткое замыкание и механизм вышел из строя, поэтому воду было не остановить, пока она не вытекла полностью.
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