В ЖК "Саларьево парк" в Новой Москве затопило подземный паркинг с машинами

Затопленная парковка в ЖК "Саларьево парк". Видео © Телеграм / ЖК "Саларьево парк". "Соседи"

В Новой Москве затопило подземный паркинг и кладовки жилого комплекса "Саларьево парк". В Сети появилось видео: вода активно поступает на нижние этажи здания.

Сирена предупреждает жителей комплекса об опасности и требует покинуть помещение. По словам жильцов, сейчас собственники автомобилей и кладовок в спешке пытаются спасти своё имущество. Дом № 14, корпус 2, на Саларьевской улице был сдан в эксплуатацию два года назад. Управляющая компания уже сообщила о приостановке водоснабжения в доме.

"Произошла авария на системе водоснабжения. На время ремонтных работ отключена холодная и горячая вода в 11-й секции. О сроках восстановления сообщим дополнительно", — говорится в сообщении УК в "Телеграме".