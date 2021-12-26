Появилось видео разгона гей-вечеринки с участием Ромы Жёлудя в Ростове-на-Дону

ОМОН задержал участников гей-вечеринки в центре Ростова-на-Дону. Видео © SHOT

Бойцы ОМОНа ворвались на вечеринку, проходившую в концертном зале в центре Ростова-на-Дону, и обнаружили мероприятие с несоблюдением не только правил приличия, но и с нарушением антиковидных ограничений. О гей-вечеринке правоохранители узнали из сообщения в соцсети, пишет SHOT.

Было принято решение провести проверку на предмет возможной пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Когда отряд омоновцев ворвался в зал, полуголые тусовщики попытались убежать, но были задержаны. В итоге у всех гостей проверили документы и занесли в специальную картотеку данных. Силовики опросили около 200 участников вечеринки, после чего отправили их домой.

Организатор по прозвищу Дионис также пригласил на тусовку известного блогера Рому Жёлудя, который должен был исполнить диджей-сет за 100 тысяч рублей. На своём ютуб-канале он рассказал, что прилетел на ЛГБТ-встречу из ОАЭ.