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Появилось видео разгона гей-вечеринки с участием Ромы Жёлудя в Ростове-на-Дону

Силовики опросили около 200 её участников, проверили документы, занесли в специальную картотеку данных, а затем отправили всех домой.

26 декабря, 15:06
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© SHOT

ОМОН задержал участников гей-вечеринки в центре Ростова-на-Дону. Видео © SHOT

Бойцы ОМОНа ворвались на вечеринку, проходившую в концертном зале в центре Ростова-на-Дону, и обнаружили мероприятие с несоблюдением не только правил приличия, но и с нарушением антиковидных ограничений. О гей-вечеринке правоохранители узнали из сообщения в соцсети, пишет SHOT.

Было принято решение провести проверку на предмет возможной пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Когда отряд омоновцев ворвался в зал, полуголые тусовщики попытались убежать, но были задержаны. В итоге у всех гостей проверили документы и занесли в специальную картотеку данных. Силовики опросили около 200 участников вечеринки, после чего отправили их домой.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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