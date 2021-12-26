Появилось видео разгона гей-вечеринки с участием Ромы Жёлудя в Ростове-на-Дону
Силовики опросили около 200 её участников, проверили документы, занесли в специальную картотеку данных, а затем отправили всех домой.
© SHOT
ОМОН задержал участников гей-вечеринки в центре Ростова-на-Дону. Видео © SHOT
Бойцы ОМОНа ворвались на вечеринку, проходившую в концертном зале в центре Ростова-на-Дону, и обнаружили мероприятие с несоблюдением не только правил приличия, но и с нарушением антиковидных ограничений. О гей-вечеринке правоохранители узнали из сообщения в соцсети, пишет SHOT.
Было принято решение провести проверку на предмет возможной пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Когда отряд омоновцев ворвался в зал, полуголые тусовщики попытались убежать, но были задержаны. В итоге у всех гостей проверили документы и занесли в специальную картотеку данных. Силовики опросили около 200 участников вечеринки, после чего отправили их домой.
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Организатор по прозвищу Дионис также пригласил на тусовку известного блогера Рому Жёлудя, который должен был исполнить диджей-сет за 100 тысяч рублей. На своём ютуб-канале он рассказал, что прилетел на ЛГБТ-встречу из ОАЭ.
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