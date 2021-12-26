"Лента" усилила охрану магазинов после недавних поджогов
Один гипермаркет полностью сгорел, ущерб оценили в 2 млрд рублей.
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Гипермаркет "Лента" в Томске возобновил работу после попытки поджога, которая произошла накануне. Как рассказали в компании, в магазинах усилили меры безопасности.
"В магазинах усилена охрана в связи с инцидентами", — рассказали в пресс-службе ретейлера РИА "Новости".
Напомним, 25 декабря в Томске загорелся второй за неделю гипермаркет "Лента". Инцидент в отделе фейерверков произошёл около четырёх часов дня по местному времени. Огонь разошёлся на площади 20 квадратных метров, но быстро был потушен. По подозрению в поджоге задержали местного жителя, который на допросе признался, что приехал в магазин специально, чтобы устроить пожар.
А всего за четыре дня до этого в Томске сгорел другой гипермаркет "Лента". Здание было уничтожено практически полностью. По подозрению в поджоге задержали сотрудника магазина, который признался, что его из себя вывели придирки начальницы. Лайф публиковал видео изнутри магазина, снятое в самом начале пожара. Позже суд арестовал Шнайдера до 21 февраля 2022 года, а ущерб от действий поджигателя оценили по меньшей мере в два миллиарда рублей.
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