"Лента" усилила охрану магазинов после недавних поджогов

Гипермаркет "Лента" в Томске возобновил работу после попытки поджога, которая произошла накануне. Как рассказали в компании, в магазинах усилили меры безопасности.

Напомним, 25 декабря в Томске загорелся второй за неделю гипермаркет "Лента". Инцидент в отделе фейерверков произошёл около четырёх часов дня по местному времени. Огонь разошёлся на площади 20 квадратных метров, но быстро был потушен. По подозрению в поджоге задержали местного жителя, который на допросе признался, что приехал в магазин специально, чтобы устроить пожар.