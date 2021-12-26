В Забайкалье прорвало дамбу возле посёлка Кокуй

"И.о. зампредседателя Правительства Забайкальского края Алексей Кошелев, региональное Минприроды и власти Сретенского района по поручению губернатора Забайкальского края Александра Осипова решают вопрос об отведении грунтовых вод от жилого сектора посёлка Кокуй, где 26 декабря прорвало одну из двух действующих дамб", — сообщает пресс-служба.

По словам губернатора, воду постараются увести в реку, после чего приступят к восстановлению дамбы. Он отметил, что одну из двух созданных в Кокуе дамб властям района не удалось удержать, вода пошла в сторону села.