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Регион
Опубликовано 26 декабря 2021, 18:13

Депутат Чепа объяснил слова Путина о красных линиях в вопросах безопасности

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

По мнению парламентария, провокации со стороны западных стран могут стать серьёзной ошибкой и привести к необратимым последствиям.

Слова президента РФ Владимира Путина о том, что, если НАТО перейдёт красную линию, Москва использует свои технические средства в качестве защиты, адресованы в первую очередь США, считает зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Хотя США и находятся за океаном и они привыкли создавать конфликтные ситуации в регионах, так называемый управляемый хаос, в России это не получится", — сказал он в беседе с RT.

По его мнению, российский президент чётко обозначил условия, несоблюдение которых создаёт напряжённую ситуацию и нарушает слабый баланс безопасности в Европе и мире. Чепа добавил, что провокации со стороны США и НАТО в существующих обстоятельствах могут стать серьёзными ошибками и привести к необратимым последствиям.

Путин: НАТО припёрло нас к такой линии, что дальше двигаться некуда
Путин: НАТО припёрло нас к такой линии, что дальше двигаться некуда

Ранее глава Еврокомиссии рассказала, от чего зависят хорошие отношения ЕС и России. По её словам, РФ должна прекратить свои провокации, иначе её ждут санкции с масштабными последствиями.

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Александра Васильева
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