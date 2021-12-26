Правительство РФ одобрило выделение средств на капремонт школ

Правительство РФ одобрило распределение средств из федерального бюджета на организацию капитального ремонта в общеобразовательных учреждениях. Об этом 17-м пунктом сообщается в принятых на заседании правительства 24 декабря решениях, опубликованных на сайте кабмина.

"Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в документе.

Проект предусматривает, что до конца 2026 года состоится капитальный ремонт не менее 7,3 тысячи зданий общеобразовательных организаций по всей стране в рамках государственной программы "Развитие образования" на 2022 и 2023 годы.