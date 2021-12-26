НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Правительство РФ одобрило выделение средств на капремонт школ

Субсидии выдадут в рамках государственной программы "Развитие образования" на 2022 и 2023 годы.

26 декабря, 15:47
<p>Фото © ТАСС / Владимир Смирнов</p>

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Правительство РФ одобрило распределение средств из федерального бюджета на организацию капитального ремонта в общеобразовательных учреждениях. Об этом 17-м пунктом сообщается в принятых на заседании правительства 24 декабря решениях, опубликованных на сайте кабмина.

"Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в документе.

Проект предусматривает, что до конца 2026 года состоится капитальный ремонт не менее 7,3 тысячи зданий общеобразовательных организаций по всей стране в рамках государственной программы "Развитие образования" на 2022 и 2023 годы.

Путин призвал наращивать динамику строительства новых школ

Путин призвал наращивать динамику строительства новых школ

Ранее Лайф рассказал, что "Единая Россия" предложила увеличить расходы бюджета на развитие села и ремонт дорог. Направить дополнительные средства могут на строительство социально значимых объектов.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1