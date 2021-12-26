Земан заявил, что капитуляция НАТО спровоцировала "афганский Мюнхен"
По мнению чешского лидера, это может привести не только к усилению миграционных потоков из Афганистана, но и к увеличению риска новых терактов, в том числе и в Европе.
Президент Чехии Милош Земан. Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ
Президент Чехии Милош Земан в своём обращении к согражданам заявил, что ситуация с международной безопасностью пошатнулась после капитуляции НАТО в Афганистане, в результате которой к власти в стране снова пришло движение "Талибан"*.
"Международная ситуация с точки зрения безопасности ухудшилась после капитуляции НАТО в Афганистане, в результате чего к власти в этой стране снова пришло террористическое движение "Талибан", — сообщил он.
Земан назвал эти события "афганским Мюнхеном", который может привести не только к усилению миграционных потоков из Афганистана, но и к увеличению риска новых терактов, подобных атакам на башни-близнецы в США в 2001 году, "которые организовало именно движение "Талибан". Он подчеркнул, что это касается в том числе и Европы.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что события в Афганистане требуют новых мер безопасности на южных рубежах РФ. Российский лидер отметил, что нужно и дальше пресекать неконтролируемые потоки беженцев и не допускать проникновения через границу террористов.
*Организация, запрещённая ООН.
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