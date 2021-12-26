Главком ВСУ Залужный объяснил постановку женщин на воинский учёт
Представительницы прекрасного пола будут уходить на сборы по желанию, заверил он.
Фото © Facebook / Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный, комментируя приказ о постановке женщин на воинский учёт, сообщил, что речь идёт не о призыве или обязательной мобилизации в армию. Об этом он заявил в своём фейсбуке.
"Вооружённые силы просто будут знать, какие специалисты есть в стране и смогут встать на защиту государства. Мы также планируем ввести переходную норму, касающуюся сборов (учений) военнообязанных, а именно: на обучение женщины будут уходить исключительно по желанию", — написал Залужный.
Главнокомандующий отметил, что этот приказ можно назвать шагом навстречу жительницам Украины, которые хотят служить в армии. Он сообщил также о намерении перевести максимальное число процедур в формат онлайн и добавил, что это будет касаться и учёта мужчин.
"Как реагировать на это?" Скандальная украинская писательница пожаловалась на "московитов" в рядах ВСУ
Ранее президент Украины Владимир Зеленский "забыл" о Красной армии, поздравляя украинских военных. Углубившись в историю в честь 30-летия ВСУ, он вспомнил всё, кроме советского периода.
Комментариев: 0