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Главком ВСУ Залужный объяснил постановку женщин на воинский учёт

Представительницы прекрасного пола будут уходить на сборы по желанию, заверил он.

26 декабря, 16:23
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/CinCAFU/photos/pcb.231815962404129/231815149070877/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Валерий Залужный</a></p>

Фото © Facebook / Валерий Залужный

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный, комментируя приказ о постановке женщин на воинский учёт, сообщил, что речь идёт не о призыве или обязательной мобилизации в армию. Об этом он заявил в своём фейсбуке.

"Вооружённые силы просто будут знать, какие специалисты есть в стране и смогут встать на защиту государства. Мы также планируем ввести переходную норму, касающуюся сборов (учений) военнообязанных, а именно: на обучение женщины будут уходить исключительно по желанию", — написал Залужный.

Главнокомандующий отметил, что этот приказ можно назвать шагом навстречу жительницам Украины, которые хотят служить в армии. Он сообщил также о намерении перевести максимальное число процедур в формат онлайн и добавил, что это будет касаться и учёта мужчин.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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