В Самарской области восстановлено движение на трассе М5
На участке федеральной автодороги М5 "Урал" из-за метели образовался затор.
Фото © VK / ГУ МВД России по Самарской области
В Самарской области восстановлено движение на участке трассы М5. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
"В 15:00 26 декабря движение на участке автодороги возобновлено. Всего привлекалось 70 человек, 28 единиц техники", — отмечается в сообщении.
В региональном МЧС уточнили, что на участке федеральной автодороги М5 "Урал" произошёл затор из-за непогоды. На месте находилось 40 автомобилей, из которых 25 легковых и 15 грузовых, а также 48 человек, в том числе шестеро детей.
Пурга скорректировала дорожное движение и в других регионах России. Так, ранее более 50 автобусных рейсов отменили в Башкирии. Также в республике временно закрыли несколько участков федеральных трасс Р240, М5 и М7.
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