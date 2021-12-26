НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Самарской области восстановлено движение на трассе М5

На участке федеральной автодороги М5 "Урал" из-за метели образовался затор.

26 декабря, 17:01
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/police163" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МВД России по Самарской области</a></p>

Фото © VK / ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области восстановлено движение на участке трассы М5. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

"В 15:00 26 декабря движение на участке автодороги возобновлено. Всего привлекалось 70 человек, 28 единиц техники", — отмечается в сообщении.

В региональном МЧС уточнили, что на участке федеральной автодороги М5 "Урал" произошёл затор из-за непогоды. На месте находилось 40 автомобилей, из которых 25 легковых и 15 грузовых, а также 48 человек, в том числе шестеро детей.

Больше 30 машин оказались в снежном плену на трассе М5 в Башкирии

Больше 30 машин оказались в снежном плену на трассе М5 в Башкирии

Пурга скорректировала дорожное движение и в других регионах России. Так, ранее более 50 автобусных рейсов отменили в Башкирии. Также в республике временно закрыли несколько участков федеральных трасс Р240, М5 и М7.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1