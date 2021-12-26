В Самарской области восстановлено движение на трассе М5

В Самарской области восстановлено движение на участке трассы М5. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

"В 15:00 26 декабря движение на участке автодороги возобновлено. Всего привлекалось 70 человек, 28 единиц техники", — отмечается в сообщении.

В региональном МЧС уточнили, что на участке федеральной автодороги М5 "Урал" произошёл затор из-за непогоды. На месте находилось 40 автомобилей, из которых 25 легковых и 15 грузовых, а также 48 человек, в том числе шестеро детей.