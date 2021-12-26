Более 50 автобусных рейсов отменили из-за пурги в Башкирии

Из-за перекрытия в связи с сильной метелью участков на федеральных трассах в Башкирии отменили свыше 50 межрегиональных и межмуниципальных автобусных рейсов, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В связи с перекрытием движения всех видов транспорта на федеральных трассах Башкирии отменены межрегиональные и межмуниципальные автобусные рейсы", — говорится в сообщении регионального МЧС.

Так, с Южного автовокзала Уфы отменено 22 рейса, люди не смогли уехать в Октябрьский, Туймазы, Чебоксары, Буздяк, Раевский, Набережные Челны, Магнитогорск, Санаторий Красноусольск, Альметьевск, Верхнеяркеево, Кумертау, Давлеканово, Бакалы, Дюртюли, Чекмагуш, Оренбург и Кумлекуль. А вот автобус, следовавший из Уфы в Чебоксары, смог доехать только до Дюртюлей, а потом водителю пришлось развернуться и поехать обратно. Также отменили рейсы с нескольких автовокзалов других городов Башкирии.

Пассажиров межрегионального рейса Кумертау – Казань разместили в гостинице в Стерлибашеве. Три автобуса из Башкортостана без пассажиров остаются в Оренбурге, два автобуса — в Уфе. Кроме того, сообщалось, что в уфимском аэропорту задерживаются 16 самолётов на взлёт и посадку.