Более 50 автобусных рейсов отменили из-за пурги в Башкирии
Ранее в республике временно закрыли несколько участков федеральных трасс Р-240, М-5 и М-7.
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Из-за перекрытия в связи с сильной метелью участков на федеральных трассах в Башкирии отменили свыше 50 межрегиональных и межмуниципальных автобусных рейсов, сообщили в ГУ МЧС по региону.
"В связи с перекрытием движения всех видов транспорта на федеральных трассах Башкирии отменены межрегиональные и межмуниципальные автобусные рейсы", — говорится в сообщении регионального МЧС.
Так, с Южного автовокзала Уфы отменено 22 рейса, люди не смогли уехать в Октябрьский, Туймазы, Чебоксары, Буздяк, Раевский, Набережные Челны, Магнитогорск, Санаторий Красноусольск, Альметьевск, Верхнеяркеево, Кумертау, Давлеканово, Бакалы, Дюртюли, Чекмагуш, Оренбург и Кумлекуль. А вот автобус, следовавший из Уфы в Чебоксары, смог доехать только до Дюртюлей, а потом водителю пришлось развернуться и поехать обратно. Также отменили рейсы с нескольких автовокзалов других городов Башкирии.
Пассажиров межрегионального рейса Кумертау – Казань разместили в гостинице в Стерлибашеве. Три автобуса из Башкортостана без пассажиров остаются в Оренбурге, два автобуса — в Уфе. Кроме того, сообщалось, что в уфимском аэропорту задерживаются 16 самолётов на взлёт и посадку.
Сегодня на республику обрушилась метель. В ГИБДД рекомендуют водителям воздержаться от поездок, а на дорогах снизить скорость, увеличить дистанцию и быть осторожными. Движение для пассажирских автобусов, грузовых автомобилей, маршрутных такси, легковых такси ограничено на нескольких участках трассы Р-24, а также на участке трассы М-7 "Волга". Сегодня на трассе Уфа – Оренбург в массовом ДТП с 15 авто в Башкирии погиб один человек.
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