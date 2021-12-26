НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

The Independent назвал общую черту россиян и украинцев, которая отличает их от европейцев

Там допустили, что повлиять на традиционные ценности в российском обществе сможет новое поколение.

26 декабря, 14:13

Фото © ТАСС / Александр Прокопенко

Российское мировоззрение в ряде вопросов весьма схоже со взглядами жителей Польши, Венгрии и Украины. Об этом говорится в материале британского издания The Inependent, автор которого порассуждал о "России через тридцать лет".

"Врождённый социальный консерватизм <...> роднит российское мировоззрение — в таких вопросах, как однополые браки, гендерная подвижность и уважение к религии — скорее с мировоззрением жителей Польши, Венгрии и Украины, нежели с взглядами жителей Западной Европы", — говорится в публикации.

Публицист считает, что повлиять на традиционные ценности россиян сможет новое поколение, которое окончательно закрепится в стране через 30 лет. Однако автор уверена, что в вопросе патриотичного отношения к родине жители России вряд ли откажутся от консервативных взглядов.

Ранее Лайф рассказывал, что немецкие читатели высмеяли главу МИД ФРГ Бербок, пригрозившую России из-за Украины.

Британцы назвали Путина гениальным стратегом и призвали НАТО отступить от границы РФ

Британцы назвали Путина гениальным стратегом и призвали НАТО отступить от границы РФ

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1