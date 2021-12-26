The Independent назвал общую черту россиян и украинцев, которая отличает их от европейцев

Российское мировоззрение в ряде вопросов весьма схоже со взглядами жителей Польши, Венгрии и Украины. Об этом говорится в материале британского издания The Inependent, автор которого порассуждал о "России через тридцать лет".

"Врождённый социальный консерватизм <...> роднит российское мировоззрение — в таких вопросах, как однополые браки, гендерная подвижность и уважение к религии — скорее с мировоззрением жителей Польши, Венгрии и Украины, нежели с взглядами жителей Западной Европы", — говорится в публикации.

Публицист считает, что повлиять на традиционные ценности россиян сможет новое поколение, которое окончательно закрепится в стране через 30 лет. Однако автор уверена, что в вопросе патриотичного отношения к родине жители России вряд ли откажутся от консервативных взглядов.