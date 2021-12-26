Мать Тепляковой ответила на призыв приостановить обучение студентки-вундеркинда в МГУ

Мать девятилетней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой оспорила слова члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте России Александра Асмолова, рекомендовавшего девочке приостановить обучение в университете.

"Уважаемый господин Асмолов! А вы <…> всем детям, которых травят в образовательном учреждении за то, что они отличаются, советуете оттуда уйти?" — написала она в "ЖЖ".

Напомним, что член СПЧ Асмолов призвал прекратить обучение девятилетней студентки-вундеркинда в МГУ из-за вреда психологическому здоровью девочки и позитивному эмоциональному климату в её семье. Письмо с данным предложением он направил главе ведомства Валерию Фадееву.