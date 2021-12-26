Мать Тепляковой ответила на призыв приостановить обучение студентки-вундеркинда в МГУ
Ранее член СПЧ Асмолов рекомендовал прекратить учёбу девочки из-за вреда психологическому здоровью и позитивному эмоциональному климату в её семье.
Памятник Ломоносову и главное здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Мать девятилетней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой оспорила слова члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте России Александра Асмолова, рекомендовавшего девочке приостановить обучение в университете.
"Уважаемый господин Асмолов! А вы <…> всем детям, которых травят в образовательном учреждении за то, что они отличаются, советуете оттуда уйти?" — написала она в "ЖЖ".
Напомним, что член СПЧ Асмолов призвал прекратить обучение девятилетней студентки-вундеркинда в МГУ из-за вреда психологическому здоровью девочки и позитивному эмоциональному климату в её семье. Письмо с данным предложением он направил главе ведомства Валерию Фадееву.
Ранее Лайф рассказал, что отец Алисы напал на завкафедрой МГУ. В пресс-службе психфака рассказали, что мужчина попытался прорваться на факультет, начал кричать. Силами охраны и сотрудников его удалось задержать. Также утверждалось, что отец девочки угрожал сотрудникам и преподавателям, пришлось даже вызвать полицию. Позже мужчина объяснил свои действия. По его словам, всё произошло из-за нарушения процедуры экзамена, о которой родители якобы договаривались заранее.
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