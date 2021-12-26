Пушков назвал истинные мотивы Запада в переговорах между Россией и НАТО

Член Совета Федерации Алексей Пушков скептически отреагировал на сообщения о возможном проведении заседания Совета Россия — НАТО 12 января. По его словам, России предстоит выступить со своими предложениями перед 30 странами, которые настроены против.

"Чего ждать? По собственному опыту хорошо знаю, что международные организации, где у Запада сильные позиции, — самое сложное место для достижения договорённостей в условиях острого кризиса", — написал он в своём телеграм-канале.

По словам Пушкова, партнёры США по НАТО будут пытаться влиять на позицию Вашингтона как на основную силу альянса. В связи с этим России необходимы чёткие договорённости с Соединёнными Штатами — без этого переговоры обречены на провал.

"Так что заседание совета вряд ли приведёт хоть к какому-то продвижению. <...> Сейчас там готовятся не договариваться с Россией, а дать ей коллективный отпор. Другой сценарий пока не просматривается", — добавил сенатор.