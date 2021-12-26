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Пушков назвал истинные мотивы Запада в переговорах между Россией и НАТО

По мнению сенатора, международные организации, где Запад занимает сильные позиции, — самое сложное место для достижения договорённостей в условиях острого кризиса.

26 декабря, 14:01
<p>Фото © Telegram /<a href="https://t.me/alexey_pushkov" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Алексей Пушков</a></p>

Фото © Telegram / Алексей Пушков

Член Совета Федерации Алексей Пушков скептически отреагировал на сообщения о возможном проведении заседания Совета Россия — НАТО 12 января. По его словам, России предстоит выступить со своими предложениями перед 30 странами, которые настроены против.

"Чего ждать? По собственному опыту хорошо знаю, что международные организации, где у Запада сильные позиции, самое сложное место для достижения договорённостей в условиях острого кризиса", — написал он в своём телеграм-канале.

По словам Пушкова, партнёры США по НАТО будут пытаться влиять на позицию Вашингтона как на основную силу альянса. В связи с этим России необходимы чёткие договорённости с Соединёнными Штатами — без этого переговоры обречены на провал.

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"Так что заседание совета вряд ли приведёт хоть к какому-то продвижению. <...> Сейчас там готовятся не договариваться с Россией, а дать ей коллективный отпор. Другой сценарий пока не просматривается", — добавил сенатор.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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