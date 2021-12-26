Тишковец спрогнозировал усиление морозов в Центральной России перед Новым годом

"Последняя неделя в Центральной России стартует с очередного усиления морозов. В тыл североатлантического циклона будут прорываться разрозненные массивы снеговых облаков и порции более холодного воздуха полярного происхождения. В результате в ночь на понедельник в Москве температура воздуха понизится до минус 13–15 градусов, в Подмосковье — до минус 12–17, а в дневные часы будет не выше минус 7–9, по региону от минус 6–11 градусов", — рассказал он в "Инстаграме".