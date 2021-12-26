Тишковец спрогнозировал усиление морозов в Центральной России перед Новым годом
Ночь на среду ожидается самой холодной на неделе. Столбик термометра опустится до –20.
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На предстоящей неделе жители Центральной России снова почувствуют на себе настоящие русские трескучие морозы. Самым холодным днём станет среда, температура упадёт до –20 градусов, предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Последняя неделя в Центральной России стартует с очередного усиления морозов. В тыл североатлантического циклона будут прорываться разрозненные массивы снеговых облаков и порции более холодного воздуха полярного происхождения. В результате в ночь на понедельник в Москве температура воздуха понизится до минус 13–15 градусов, в Подмосковье — до минус 12–17, а в дневные часы будет не выше минус 7–9, по региону от минус 6–11 градусов", — рассказал он в "Инстаграме".
Ранее Гидрометцентр спрогнозировал, какой будет погода на Новый год в регионах России. Самое холодное 31 декабря ожидает жителей Хабаровского края, там в ночь на 1 января температура воздуха опустится до минус 30 градусов. А москвичей в праздничную ночь ждёт потепление до плюс 1. Синоптики обещают даже небольшую оттепель.
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