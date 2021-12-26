В Ленобласти 90-летняя пенсионерка просидела в лифте 9 часов

В деревне Колтуши Ленинградской области пожилая женщина оказалась на девять часов запертой в сломанном лифте. За это время 90-летнюю пенсионерку успели объявить в розыск. К поискам привлекли волонтёров "Лизы алерт". По словам женщины, она несколько раз звонила диспетчеру, но на помощь ей никого не послали, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

"Сын услышал на первом этаже, что какие-то слабые стуки из лифта. Он начал разговаривать, а мама только кашляла и уже сказать-то ничего не могла. Быстренько позвонили мне, я вызвала диспетчера, мне диспетчер говорит: "У нас все лифты работают". Я говорю: "Как работают, несколько часов человек в лифте сидит", — рассказала дочь пострадавшей.

После вызволения пенсионерка пожаловалась на подскочившее давление и сильную усталость. Семья намерена добиться наказания виновных. Прокуратура начала проверку деятельности организации, отвечающей за эксплуатацию лифта.