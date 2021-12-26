НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Ленобласти 90-летняя пенсионерка просидела в лифте 9 часов

Она утверждает, что звонила диспетчеру, но ей отвечали: "Ждите!"

26 декабря, 17:27
<p>90-летняя пенсионерка застряла в лифте на 9 часов ©<a href="https://lizaalert.org/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://lizaalert.org/forum/viewtopic.php?p=517281" target="_blank" rel="noopener noreferrer">LizaAlert</a></p>

90-летняя пенсионерка застряла в лифте на 9 часов © LizaAlert

В деревне Колтуши Ленинградской области пожилая женщина оказалась на девять часов запертой в сломанном лифте. За это время 90-летнюю пенсионерку успели объявить в розыск. К поискам привлекли волонтёров "Лизы алерт". По словам женщины, она несколько раз звонила диспетчеру, но на помощь ей никого не послали, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

"Сын услышал на первом этаже, что какие-то слабые стуки из лифта. Он начал разговаривать, а мама только кашляла и уже сказать-то ничего не могла. Быстренько позвонили мне, я вызвала диспетчера, мне диспетчер говорит: "У нас все лифты работают". Я говорю: "Как работают, несколько часов человек в лифте сидит", рассказала дочь пострадавшей.

После вызволения пенсионерка пожаловалась на подскочившее давление и сильную усталость. Семья намерена добиться наказания виновных. Прокуратура начала проверку деятельности организации, отвечающей за эксплуатацию лифта.

Петербургские волонтёры нашли бабушку-маугли в "мусорной квартире"

Петербургские волонтёры нашли бабушку-маугли в "мусорной квартире"

Ранее Лайф писал, что москвичка загорелась, закурив на сеансе кислородотерапии. У неё оказалось поражено 35% тканей. Медики боролись за жизнь бабушки на протяжении недели, но спасти не смогли.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1