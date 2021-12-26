В Ленобласти 90-летняя пенсионерка просидела в лифте 9 часов
Она утверждает, что звонила диспетчеру, но ей отвечали: "Ждите!"
90-летняя пенсионерка застряла в лифте на 9 часов © LizaAlert
В деревне Колтуши Ленинградской области пожилая женщина оказалась на девять часов запертой в сломанном лифте. За это время 90-летнюю пенсионерку успели объявить в розыск. К поискам привлекли волонтёров "Лизы алерт". По словам женщины, она несколько раз звонила диспетчеру, но на помощь ей никого не послали, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
"Сын услышал на первом этаже, что какие-то слабые стуки из лифта. Он начал разговаривать, а мама только кашляла и уже сказать-то ничего не могла. Быстренько позвонили мне, я вызвала диспетчера, мне диспетчер говорит: "У нас все лифты работают". Я говорю: "Как работают, несколько часов человек в лифте сидит", — рассказала дочь пострадавшей.
После вызволения пенсионерка пожаловалась на подскочившее давление и сильную усталость. Семья намерена добиться наказания виновных. Прокуратура начала проверку деятельности организации, отвечающей за эксплуатацию лифта.
Ранее Лайф писал, что москвичка загорелась, закурив на сеансе кислородотерапии. У неё оказалось поражено 35% тканей. Медики боролись за жизнь бабушки на протяжении недели, но спасти не смогли.
Комментариев: 0