В Днепре задержали мужчину, угрожавшего взорвать Верховную раду

В Днепре задержали мужчину, который грозился взорвать Верховную раду Украины. Об этом стало известно из сообщения полиции Днепропетровской области в "Фейсбуке".

49-летний житель Незалежной по телефону заявил, что собирается дистанционно взорвать заложенную в здании парламента взрывчатку. Полиция вычислила минёра, используя данные мобильника, который оказался при нём.

Ему вменяют статью "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности" УК Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.