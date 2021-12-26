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В Днепре задержали мужчину, угрожавшего взорвать Верховную раду

Сотрудники правоохранительных органов вычислили его по данным телефона, с которого поступил звонок.

26 декабря, 18:26

Здание Верховной рады. Фото © ТАСС / Вадим Чуприна

В Днепре задержали мужчину, который грозился взорвать Верховную раду Украины. Об этом стало известно из сообщения полиции Днепропетровской области в "Фейсбуке".

49-летний житель Незалежной по телефону заявил, что собирается дистанционно взорвать заложенную в здании парламента взрывчатку. Полиция вычислила минёра, используя данные мобильника, который оказался при нём.

Ему вменяют статью "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности" УК Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

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А ранее Лайф рассказывал про "бабушку-паука", которая бегала от полиции по балконам и угрожала взорвать дом в городе Сухой Лог Свердловской области.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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