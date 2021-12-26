Появилось видео бегства людей из московского ТЦ "Метрополис" из-за "мужчины с бомбой"

Московский ТЦ "Метрополис" на "Войковской" эвакуируют из-за посетителя, который кричал о "наличии бомбы". Как пишет SHOT , по словам очевидцев, мужчина украл товар из магазина, а когда его задержали, начал угрожать.

Судя по кадрам с места событий, люди бежали из здания. Сотрудники магазинов также в спешке выходили из центра без верхней одежды. В ТЦ включили оповещение по громкой связи с просьбой сохранять спокойствие. По данным телеграм-канала, в настоящее время люди начали возвращаться с улицы обратно.